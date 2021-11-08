MediboothVR Fonbulucu’da yatırım turuna çıkıyor

08 Kasım 2021 Pazartesi, 13:55

Türkiye ve dünyada ilk olarak biofeedback ve sanal gerçeklik (VR) destekli geliştirilmiş meditasyon platformu MediboothVR, yine paya dayalı kitle fonlaması sistemini Türkiye’de hayata geçiren ilk platform Fonbulucu ile 15 Kasım’da ilk yatırım turunu başlatacak.

Şirket paylarının yüzde 7,5’ini bireysel ve kurumsal yatırımcılara arz edecek olan MediboothVR, 925 bin TL tutarında yatırıma ulaşmayı hedefliyor.

15 Kasım - 14 Ocak tarihleri arasında yatırıma açık olacak kampanyanın ilk üç gününde yatırım yapacaklara özel kampanya sunacak.

İLK 72 SAATE ÖZEL KAMPANYA

15 Kasım 2021 saat 10:00 itibari ile 72 saat içerisinde (3 gün) EFT veya Kredi Kartı ile yapılan yatırımlarda yatırımcılara, yapılan yatırımın tutarı ile orantılı olarak;

500 TL-1.000 TL yatırımlarda: yüzde 2.5

1.001 TL-10.000 TL yatırımlarda: yüzde 5

10.001 TL-100.000 TL yatırımlarda yüzde 10 fazladan pay verilecek.

İş yerinde sağlıklı yaşam ve iş kaynaklı strese yönelik bir çözüm olarak geliştirilen MediboothVR; araştırma, bilim ve teknoloji ışığında projelendirildi. Proje iş fikri ve Fark Labs’in mentörlüğü ile 2021 1. Dönem Tübitak Think BİGG sermaye desteği almaya hak kazanan girişimler arasında yer aldı.

MediboothVR, kişilerin fiziksel ve sanal ortamda rahatlıkla odaklanabilecekleri, dikkat dağıtıcı unsurlardan soyutlanabilecekleri, mindfulness gelişimlerini takip edebilecekleri, görsel ve işitsel hikaye anlatımı destekli meditasyon platformu ve kabini olarak tanımlanıyor.

MEDİTASYON YAPARKEN NEDEN GÖZLERİMİZİ KAPATIRIZ?

Bireysel deneyimler ve bilimsel araştırmalara dayanan bilgiler kapsamında düzenli meditasyonun günlük hayata kattığı fayda ve değerler üzerine çalışan ekip, yola “Meditasyon yaparken neden gözlerimizi kapatırız?” sorusuyla yola çıktı. Odaklanmak ve ortamdan soyutlanmak için gözlerimizi kapatmak yerine nitelikli ve hayal gücüne hitap eden görselleştirme yöntemini, uzmanlıkları olan sanal gerçeklik ortamına uyarlamaya başladı.

Yaptıkları araştırmalar ve pilot uygulamalar ışığında ekip, global bir konu olan iş ve yoğunluk kaynaklı stres alanına yöneldi. Bunun sonucunda sanal gerçeklik ve biofeedback yazılım ve donanımları ile sağlanan Medibooth meditasyon kabinini ortaya çıktı.

KANSER HASTALARINDA GÖZLEMLENEN KRONİK AĞRILARA BAKILACAK

Tıbbi onkoloji uzmanları ile yürütülecek çalışmalarda, VR ve biofeedback ile desteklenen meditasyon uygulaması ile kronik ağrıların yönetilebilirliği keşfedilecek. Üzerinde çalıştığı teknoloji ile MediboothVR, hastalık, fiziksel incinme ve stres kaynaklı geçmeyen ve artan ağrılara yönelik çalışmalar yapacak.