Meksikalı balıkçının vasiyeti yerine getirildi, kamyonetiyle gömüldü

07 Kasım 2021 Pazar, 09:09

Meksika’nın batısındaki Baja California Sur eyaletinde yer alan Comondu şehri ilginç bir cenaze törenine sahne oldu. Hayatını kaybeden Adan Arana adlı balıkçının son dileği gerçek oldu.

Vasiyeti üzerine Arana, kısa süre önce oğlunun hediye ettiği fakat sağlık sorunları nedeniyle kullanamadığı kamyoneti ile birlikte gömüldü. Adan’ın cenazesine katılan arkadaşları, yaşlı adamın işinde çok başarılı olduğunu belirterek, geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeni aracını kullanamadığını ifade etti.

Arana’nın vasiyeti üzerine gerçekleştirilen kamyonetli defin işlemi için önce mezara özel bir oda inşa edildi. Daha sonra Arana’nın tabutu kamyonetin kasasına yerleştirildi ve kamyonet vinç yardımıyla mezara indirildi. Cenaze töreni ve defin işlemi sırasında çekilen görüntü ve fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntülerde, Arana’nın kamyoneti ile birlikte mezara yerleştirildiği görülürken, yakınlarının ağlama sesleri duyuluyor.



