Mevsimsel depresyona dikkat! Karbonhidrat bağımlısı yapıyor

20 Aralık 2022 Salı, 07:00

Mevsimsel depresyonun bireyde birçok duygu değişimine yol açtığını belirten Uzman Klinik Psikolog Dilek Memnun, bu duygu değişimleriyle başa çıkmak adına önerilerde bulundu.

Memnun, bu dönemde kişide isteksizlik, mutsuzluk, umutsuzluk, yorgunluk, halsizlik, kaygılı düşüncelerde artma, uyku bozuklukları, az ya da çok uyku hali, iştah değişimleri, değersizlik, suçluluk hisleri, yaşama dair isteksizlik, pes etme gibi duygular gözlemlendiğini aktardı.

Bu tür zamanlarda karbonhidrat yemenin daha cazip geldiğini ve geçici bir mutluluk verdiğini de belirten Memnun, dikkat edilmezse bu durumun karbonhidrat tüketim bağımlılığına yol açabileceğini söyledi.

“SOSYALLEŞİN”

Belirtilerin hissedilmesi halinde önerilerde bulunan Memnun, “Biraz daha aktif hale gelebilmek açısından gün ışığından faydalanmak amaçlı açık havaya çıkabilirler. Sevdikleri bir şey üzerinden hobi edinebilirler, haftada en az 3 gün olmak üzere 30 dakika mutlaka yürüyüş yapmalılar. Bir diğer şey; sosyalleşmek olabilir. Sosyalleşmek sevdiklerinizle, aileniz, arkadaşlarınızla sizin ruhunuzu besleyecek depresyona karşı güçlü bir savaşçı savılır ve buna karşı destek verir. Nefes egzersizleri yapabilirsiniz” dedi.