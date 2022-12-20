Mevsimsel depresyona dikkat! Karbonhidrat bağımlısı yapıyor
Hava sıcaklığının düşmesi ve gün ışığı süresinin azalmasının mevsimsel depresyona sebep olabildiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Dilek Memnun, bu dönemde çok sık yaşanan duygu değişimlerinin geçici mutluluk veren karbonhidrat tüketimini arttırarak, bağımlılığa yol açabileceğini kaydetti.
Mevsimsel depresyonun bireyde birçok duygu değişimine yol açtığını belirten Uzman Klinik Psikolog Dilek Memnun, bu duygu değişimleriyle başa çıkmak adına önerilerde bulundu.
Memnun, bu dönemde kişide isteksizlik, mutsuzluk, umutsuzluk, yorgunluk, halsizlik, kaygılı düşüncelerde artma, uyku bozuklukları, az ya da çok uyku hali, iştah değişimleri, değersizlik, suçluluk hisleri, yaşama dair isteksizlik, pes etme gibi duygular gözlemlendiğini aktardı.
Bu tür zamanlarda karbonhidrat yemenin daha cazip geldiğini ve geçici bir mutluluk verdiğini de belirten Memnun, dikkat edilmezse bu durumun karbonhidrat tüketim bağımlılığına yol açabileceğini söyledi.
“SOSYALLEŞİN”
Belirtilerin hissedilmesi halinde önerilerde bulunan Memnun, “Biraz daha aktif hale gelebilmek açısından gün ışığından faydalanmak amaçlı açık havaya çıkabilirler. Sevdikleri bir şey üzerinden hobi edinebilirler, haftada en az 3 gün olmak üzere 30 dakika mutlaka yürüyüş yapmalılar. Bir diğer şey; sosyalleşmek olabilir. Sosyalleşmek sevdiklerinizle, aileniz, arkadaşlarınızla sizin ruhunuzu besleyecek depresyona karşı güçlü bir savaşçı savılır ve buna karşı destek verir. Nefes egzersizleri yapabilirsiniz” dedi.
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