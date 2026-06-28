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MGM açıkladı: Hangi ilde deniz kaç derece? 28 Haziran il il deniz suyu sıcaklıkları

MGM açıkladı: Hangi ilde deniz kaç derece? 28 Haziran il il deniz suyu sıcaklıkları

28.06.2026 17:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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MGM açıkladı: Hangi ilde deniz kaç derece? 28 Haziran il il deniz suyu sıcaklıkları

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte deniz suyu sıcaklıkları da tatil planı yapan yurttaşların gündeminde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Haziran tarihli güncel deniz suyu sıcaklığı tahminlerini yayımladı. Peki, bugün deniz suyu sıcaklığı kaç derece? İşte il il 28 Haziran deniz suyu sıcaklıkları...

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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte milyonlarca kişi serinlemek için sahillere yöneliyor. Deniz suyu sıcaklıkları ise yüzme planı yapan yurttaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Haziran tarihine ilişkin güncel deniz suyu sıcaklığı tahminlerini kamuoyuyla paylaştı.

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28 HAZİRAN DENİZ SUYU SICAKLIKLARI

  • Antalya (Serik): 30.3°C
  • Adana (Karataş): 29.3°C
  • Antalya (Kemer): 28.5°C
  • Antalya (Konyaaltı): 28.3°C
  • Mersin (Yenişehir): 27.9°C
  • Hatay (İskenderun): 27.8°C
  • Antalya (Kaş): 27.2°C
  • İzmir (Urla): 27.2°C
  • Muğla (Fethiye): 27.0°C
  • Antalya (Alanya): 27.0°C
  • Tekirdağ (Marmaraereğlisi): 26.5°C
  • İzmir (Konak): 26.2°C
  • İzmir (Konak - Bölge): 26.1°C
  • Antalya (Kaş): 25.9°C
  • Aydın (Didim): 25.9°C
  • Antalya (Finike): 25.7°C
  • Mersin (Anamur): 25.5°C
  • Van (Gevaş - Akdamar): 25.4°C
  • İstanbul (Sarıyer - Rumeli Feneri): 25.4°C
  • Muğla (Marmaris): 25.3°C
  • Giresun (Merkez): 25.2°C
  • Samsun (İlkadım): 25.0°C
  • Yalova (Merkez): 24.9°C
  • Sinop (Ayancık): 24.9°C
  • Muğla (Datça): 24.8°C
  • Giresun (Merkez): 24.6°C
  • İzmir (Seferihisar): 24.6°C
  • Artvin (Hopa): 24.5°C
  • Muğla (Bodrum): 24.4°C
  • İzmir (Foça): 24.4°C
  • Artvin (Hopa): 24.3°C
  • Balıkesir (Marmara Adası): 24.2°C
  • Samsun (Atakum): 24.2°C
  • Rize (Merkez): 24.1°C
  • Aydın (Kuşadası): 23.9°C
  • Rize (Pazar): 23.9°C
  • Çanakkale (Gelibolu): 23.9°C
  • İstanbul (Silivri): 23.7°C
  • Sinop (Merkez): 23.6°C
  • Tekirdağ (Süleymanpaşa): 23.5°C
  • Van (Tuşba): 23.4°C
  • İstanbul (Fatih - Kumkapı): 23.4°C
  • İstanbul (Adalar): 23.4°C
  • Kastamonu (İnebolu): 23.3°C
  • Aydın (Kuşadası): 23.2°C
  • İstanbul (Tuzla): 23.1°C
  • İzmir (Dikili): 23.0°C
  • Çanakkale (Merkez): 23.0°C
  • Balıkesir (Ayvalık): 23.0°C
  • İstanbul (Sarıyer - Kilyos): 23.0°C
  • Trabzon (Ortahisar): 22.9°C
  • Kastamonu (İnebolu): 22.8°C
  • Kocaeli (Kandıra): 22.7°C
  • Trabzon (Ortahisar): 22.6°C
  • Ordu (Ünye): 22.5°C
  • Ordu (Altınordu): 22.5°C
  • Edirne (Enez): 22.3°C
  • İstanbul (Arnavutköy): 22.0°C
  • İzmir (Çeşme): 21.8°C
  • İzmir (Çeşme): 21.8°C
  • İstanbul (Silivri): 21.6°C
  • Trabzon (Araklı): 21.5°C
  • Bursa (Mudanya): 21.5°C
  • Artvin (Arhavi): 21.5°C
  • Kastamonu (Cide): 21.1°C
  • Düzce (Akçakoca): 21.0°C
  • Rize (Çayeli): 20.9°C
  • Bitlis (Tatvan): 20.9°C
  • İstanbul (Tuzla - Aydınlı): 19.5°C
  • Zonguldak (Çaycuma - Filyos): 18.3°C
  • Bartın (Merkez): 18.0°C

DENİZ SUYU SICAKLIĞI NEDEN ÖNEMLİ?

Deniz suyu sıcaklığı yalnızca yüzme konforunu değil, deniz ekosistemini ve su sporlarını da doğrudan etkiliyor. Uzmanlara göre 22 ila 28 derece arasındaki deniz suyu sıcaklıkları, yüzme için en ideal aralık olarak değerlendiriliyor. Daha yüksek sıcaklıklar ise bazı bölgelerde deniz canlılarının dağılımını ve su kalitesini etkileyebiliyor.

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