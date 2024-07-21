Yayınlanma: 21.07.2024 - 19:14

Güncelleme: 21.07.2024 - 19:15

Mimar Selim Bey olarak tanınan Selim Yuhay, Ömer Şanlı'nın (Ağır Mimar) Youtube kanalına konuk oldu. Yuhay, Evim Şahane programında yaşadıklarını soran Şanlı'nın sorularını yanıtladı.

Ayrıca Yuhay'a sosyal medyada kendisi için yapılan 'Sade olsun' editleri de izletildi.

BALKONDAN ATLAMAK ZORUNDA KALMIŞ

Yaptığı evlere girmekten korktuğunu açıklayan Mimar Selim Bey, "Yaptığım evlere gitmekten korkuyorum. Belki yanlış bir şey yapmışızdır, tavan düşmüştür" dedi.

Selim ayrıca, bir bölümde satır ile kovalandığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bir bölümde ise satır ile kovalandım ve balkondan atlamak zorunda kaldım."