Müjdat Gezen'in hayatı kitap oldu

26 Kasım 2021 Cuma, 11:15

Müjdat Gezen Belgeseli’nin yönetmenliğini de yapan gazeteci Gökmen Ulu, duayen sanatçının filme sığmayan görkemli yaşamını kitaplaştırdı.

Biyografik kitap tekniğine alışılagelenin dışında yorum getiren yazar, Gezen’in hikayesini bir belgeselci gözü ile anlattı.

NTV'de yer alan habere göre; Gezen’in yaşamına dair bir hayli açık yürekli ve şeffaf olması kitapta ayrıcalıklı bir yer tutuyor. Hem kendisinin hem de anlatıcıların verdiği bilgiler ile Gezen’in hiç bilinmeyen ya da az bilinen şaşırtıcı yönleri gün ışığına çıkıyor.

Hayatına dokunduğu insanların, özellikle bir yıldız fabrikası olan Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) mezunu öğrencilerinin kimi zaman kahkahalar ile kimi zaman gözyaşları içinde dile getirdikleri son derece etkileyici bir şekilde öne çıkıyor.