Yayınlanma: 11.06.2024 - 12:46

Güncelleme: 11.06.2024 - 12:46

Gösterdiği oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiren ve Yeşilçam'ın en popüler oyuncularından biri olan Murat Soydan hayatını kaybetti. Peki, Murat Soydan kimdir? Murat Soydan kaç yaşında, nereli? Murat Soydan neden hayatını kaybetti?

MURAT SOYDAN KİMDİR?

Murat Soydan, asıl adıyla Rüçhan Tercan, 2 Ekim 1940 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İlk ve ortaokulu Lüleburgaz’da, liseyi Edirne’de okudu. Üniversite için İstanbul’a geldi. İktisadi İlimler Akademisi’nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi bölümünü bitirdi. Aynı zamanda üniversite tahsili sırasında Tekel’de memurluk yaptı.

Askerliğini yedek subay olarak yaptıktan sonra 1966 yılında “Perde” mecmuasının açtığı yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinemaya geçti.

OYUNCULUK KARİYERİ

Sanat hayatına sinemada 1966 yılında "Kolsuz Kahraman" adlı filmle başlayan Murat Soydan, 200'e yakın filmde rol aldı. Dizi filmlerde de oynayan sanatçı, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı. 1970'li yılların "Jön" oyuncularından olan Murat Soydan, birçok filmde Türkân Şoray ve Hülya Koçyiğit'le baş rolü paylaşmıştır. Murat Soydan, 2016 yılında hayatını ve filmlerini konu alan bir kitap çıkardı.

Murat Soydan 1966 yılında ''Perde'' Mecmuası'nın düzenlediği yarışmada birinci seçilmiş ve «Kolsuz Kahraman» filmiyle sinemaya başlamıştır. (1966). ''Dünyanın En Güzel Kadını'', «Ayşem», «Yalan Yıllar», ''Kahveci Güzeli'', ''Sana Dönmiyeceğim'', 'Nisan Yağmuru'', ''Yarın Başka Bir Gündür'' gibi birçok filmin başrolünde oynayan, 1969 yılında İzmir’de 'Över' bahçesinde sahneye çıkan Murat Soydan hâlen filmlerde oynamakta ve şarkıcılık yapmaktadır.