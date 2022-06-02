Nane çayı nasıl yapılır? Nane çayının faydaları nelerdir?

02 Haziran 2022 Perşembe, 22:19

Aromatik bir bitki olan nane, köklü bir tarihe sahiptir. Hem taze, hem de kuru olarak tüketilebilen nane, ballıbabagiller familyasından geliyor. çoğunlukla yemekleri lezzetlendiren bir baharat olarak kullanılsa da özellikle yaz aylarında çay olarak da tüketiliyor. Kuru nane çayı neye iyi gelir? Nane çayını kimler kullanamaz? Nane çayının faydaları ve zararları nelerdir? Nane hangi hastalığa iyi gelir?

Nane bitkisi, Akdeniz ikliminin görüldüğü hemen her yerde kolaylıkla yetişebiliyor. Yalnızca evsel kullanım amacıyla yetiştirilmeyen nane bitkisinin ilk izlerine milattan önce 1200’lü yıllarda Antik Mısır’da rastlananıyor. Günümüzde endüstriyel bir bitki olarak da varlığını sürdüren nane bitkisi, çayın yanı sıra, cilt güzelliği üzerinde de olumlu etkileri olduğu bilinen uçucu yağ üretiminde de kullanılıyor.

NANE ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Kurutulmuş nane yapraklarından hazırlanan nane çayı için taze nane yaprakları iki üç parçaya bölünerek gölgelik bir alanda iki gün kurutulup kullanılır. Nane çayı ölçüsü, büyük bir bardak suya bir çay kaşığı kurutulmuş nane şeklinde düşünülebilir. Nane yapraklarının tam kuruduğundan emin olunmalıdır. Kurumuş nane yaprakları kaynamış suya atılır.

Nane yaprakları vitaminlerini kaybetmemesi için kesinlikle su ile birlikte kaynatılmamalıdır. Demliğe atılan naneler 15-20 dakika demlenmeye bırakılır. Çayın içine limon ve ya bal katılarak tatlandırılabilir.

NANE ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Nane çayının faydalarını sıralayacak olursak;

*Ağız kokusunu giderir.

*Kuvvetli bir antioksidandır.

*Stresi azaltarak, sakinlik hissi verir.

*Kas ağrılarını hafifletmeye yardımcıdır.

*Soğuk algınlığının tedavisinde etkilidir.

*Omega 3 yağ asidi yönünden zengindir.

*Düzenli kullanımda mide ekşimesini azaltır.

*Astım, grip, bronşit ve öksürük için yararlıdır.

*Buharını solumak burun tıkanıklığını giderir ve sinüsleri açar.

*Boğaz kuruluğunu giderir ve boğazları rahatlatmaya yardımcıdır.

*İçeriğindeki mentolün spazm çözücü etkisi, sindirim sistemini rahatlatır.

NANE ÇAYININ ZARARI VAR MI?

Nane çayı, keskin tadı ile oldukça etkili bir çay çeşididir. Fakat özellikle mentole alerjisi olan kişilerde solunum güçlüğü, kaşıntı, dilin veya yüzün şişmesi gibi durumları ortaya çıkarabileceği biliniyor.

Uzmanlar ayrıca mide rahatsızlığı çeken kişilerin fazla nane çayı içmelerinin mide rahatsızlıklarına neden olabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle reflü şikayeti olanların nane çayından uzak durması gerektiği söyleniyor.