Neden kilo veremiyoruz? 7 maddede cevapları

12 Eylül 2022 Pazartesi, 07:00

Diyetisyen Elif Kübra Bostancı, kilo vermek isterken neden kilo verilemediğini ve kilo vermeye yönelik beslenmenin nasıl düzenlenmesi gerektiğini anlattı.

1)AŞIRI BESİN ALIMI VE HAREKETSİZ YAŞAM:

Teorik olarak günlük harcadığınız enerjiyle, aldığınız enerji eşit olduğunda kilonuzu korursunuz. Günlük almanız gerekenden daha fazla enerji harcadığınızda ise kilo verirsiniz. Bunun için yaşınıza, boyunuza ve kilonuza uygun olarak gün içinde almanız gereken enerji miktarını belirlemeli ve buna yönelik bir beslenme programı oluşturmalısınız. Ayrıca gün içinde hareketinizi artırarak kalori açığı oluşturabilirsiniz. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisine göre haftada 150 dakikalık yürüyüşler sağlığınızı olumlu etkileyecek ve kilo kontrolünüze destek olacaktır.

2)DENGESİZ BESLENME:

İhtiyacımız olan enerjiyi almak dışında önemli bir nokta ise aldığınız enerji içeriğinin dengeli olmasıdır. Karbonhidrat ağırlıklı beslenme ve fast food tarzı beslenme aldığınız enerjinin kalitesini etkileyecek ve kilo kaybınızı engelleyecektir. Bunun için beslenmenizde her öğünde yeterli protein, sağlıklı yağ ve kompleks karbonhidratlara yer vererek dengeli bir menü oluşturmalısınız.

3)HORMONAL NEDENLER:

Tiroid bezinizin yavaş çalışması, insülin direnci, cinsiyet hormon fonksiyonlarındaki bozukluklar, menapoz gibi sebeplerle iştah artışı ve bazal metabolizma hızınızın yavaşlaması görülebilir. Bunlara bağlı olarak kilo artışı meydana gelebilir. Ayrıca tedavi amacıyla kullanılan hormon ilaçları, antidepresanlar ve nöroloji ilaçları da kilo artışına sebep olabilir.

4)VİTAMİN VE MİNERAL EKSİKLİĞİ:

D vitamini, demir, B12 gibi vitamin ve minerallerde eksiklik olması metabolizmanızı etkileyerek kilo vermenizi yavaşlatabilir veya kilo alma nedeni olabilir. Bu sebeple altı ayda bir kan tahlili yaptırarak değerlerinizi kontrol ettirmeli ve sonuçlara göre doktor kontrolünde gerekli takviyeleri kullanmalısınız.

5)ÇOK DÜŞÜK KALORİLİ DİYETLER:

Kısa zamanda sonuca ulaşabilmek için çok düşük kalorili şok diyetler uygulamak kısa vadede kilo kaybı yaşatsa da, kilo kaybının çoğunluğu sıvı ve kas kütlesinden olmaktadır. Ayrıca düşük kalorili beslenmek uzun dönemde metabolizma hızınızı yavaşlatarak kilo vermenizi yavaşlatacak, daha kolay kilo almanıza sebep olacaktır.

6)YETERSİZ SU TÜKETİMİ:

Hem sağlıklı yaşamın, hem de kilo kaybının olmazsa olmazı yeterli su tüketimidir. Vücudun sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için gün içinde tükettiğiniz çay, kahve dışında kilogram başına en az 30 ml su tüketmelisiniz. Gün içinde yeterli su tüketmemek hücrelerinizi susuz bırakacak ve yağ kaybetmenize engel olacaktır.

7)DUYGUSAL YEME:

Moraliniz bozuk olduğunda veya tok olduğunuzda bile canınız tatlı bir şeyler yemek istiyorsa dikkat! Duygusal açlıkla karşı karşıyasınız. Yapmanız gereken ilk şey 1 bardak su içip 30 dakika beklemek, sonrasında tekrar 1 bardak su içmek. Eğer hala yeme isteğiniz geçmediyse 15 adet çiğ kuruyemiş, 200 gr yoğurt ve tarçınla birlikte kan şekeri dengenize katkıda bulunabilirsiniz.