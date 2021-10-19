Netflix çalışanları, transfobik açıklamalara tepki gösterdi

19 Ekim 2021 Salı, 00:00

Dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanan, komedyen Dave Chappelle’in programı "Dave Chappelle: The Closer"da transfobik yorumların yer alması sosyal medyada tepki çekti.

Netflix'in CEO'su Ted Sarandos’un Kendisini TERF (trans-exclusionary radical feminist– trans dışlayıcı radikal feminist) olarak nitelendiren komedyene destek vermesinin ardından bine yakın Netflix çalışanı iş bırakma eylemine gitti.

Kayıp Rıhtım'ın Variety'in haberinden aktardığına göre, Netflix CEO’su Ted Sarandos, Dave Chappelle’in söylemlerini gündeme getiren çalışanlara e-posta gönderdi.

Gönderdiği e-postada programda gerçek hayatı tehdit edecek ögelerin bulunmadığını belirten Sarandos'un mesajında yer alan ifadeler şöyle:

"Bazı çalışanlarımız nefret ile ilgili çizgiyi nerede çekeceğimiz konusunda sorular sormuş. Netflix’te nefreti ve öfkeyi destekleyecek hiçbir içeriği hoş karşılamayız. Fakat The Closer’ın bu çizgiyi aştığına inanmıyoruz. Bir konuda fikir belirtmek ile karşıdakine zarar vermek arasındaki farkı ayırt etmenin çok zor olduğunun da farkındayız. Özellikle stand-up gibi komedi yapımlarında bu farkları görmek iyice zorlaşıyor. Bazıları stand-up sanatının saldırgan bir tutum olduğunu düşünüyor fakat kullanıcılarımız bu içerikleri seviyor ve bizim de onlara sunmaya çalıştığımız şey bu."

'E-POSTA GEREKEN MÜZAKERE ORTAMINI KURAMADI'

Ted Sarandos’un gönderdiği e-postanın ardından iş bırakma eylemine başlayacaklarını duyuran platform bünyesinde çalışan trans bireyler, bu süreç boyunca protestolarına devam edeceklerini ve gayretlerini trans grupları desteklemeye ayıracaklarını açıkladı.

Netflix çalışanları tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Gönderilen e-posta oldukça nezaketsizdi. Normalde olması gereken müzakere ortamını kurmadı. Böylesine önemli bir konu hakkında konuşma ve tartışma hakkımızı sunmalıydı.”

Ted Sarandos ve Dave Chappelle'den henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.