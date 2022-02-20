Netflix'in en iyi uluslararası yapımları: 'Bir Başkadır' da listede
Çevrim içi dizi ve film izleme platformu Netflix, yeni içerikleriyle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Son olarak, Indiewire sitesi Netflix’te izlenmesi gerekenler diziler seçkisini okuyucularıyla paylaştı. Listeye tek Türk yapımı dizi olarak 'Bir Başkadır' girdi.
Popüler dijital dizi ve film izleme platformu Netflix,
neredeyse her gün yepyeni bir içeriği abonelerine sunuyor. Netflix’in bu yeni
içeriklerinden bazılar sönüp giderken, bazıları ise muhteşem bir çıkış
yakalayabiliyor. Öte yandan bazı içeriklerin de zamana meydan okuyarak halen en
çok izlenen içerikler arasında yer alabiliyor.
Son olarak Indiewire sitesi, Netflix’te izlenmesi gerekenler diziler seçkisi yayınladı. Komediden dramaya
Netflix’te izleyebileceğiniz uluslararası yapımlar listesinde Türkiye yapımı ‘Bir
Başkadır’ dizisi de var.
İşte Netflix'in en iyi uluslararası yapımları...
Alice in Borderland
Amaçsız bir bilgisayar oyuncusu ve iki arkadaşı kendilerini
paralel evrendeki Tokyo’da bulur. Burada hayatta kalmak için bir dizi acımasız
oyuna katılmaları gerekir.
Babylon Berlin
Bir dedektiflik öyküsü etrafında şekillenen Babylon Berlin
aynı zamanda faşizmin Almanya toplumunu nasıl usul usul ele geçirdiğini ve
Hitler’i iktidara taşıyacak toplumsal ve ekonomik koşulların nasıl oluştuğunu
anlatıyor.
Dizinin ilk sezonu, Weimar döneminde bir fotoğraf üzerinden
patlayan büyük bir skandalın iç yüzünü aydınlatmaya çalışan komiser Gereon ile
yardımcısı Charlotte’nin başından geçenlere odaklanıyordu.
Borgen
Çığır açan bu dramada Birgitte Nyborg, şoke edici gelişmeler
sonucunda kendini Danimarka’nın ilk kadın lideri olarak başbakan koltuğunda
buluyor.
Dark
Bir çocuğun kaybolması, dört aileyi hummalı bir cevap
arayışına iter. Bu arayışları, üç nesli kapsayan akıl almaz bir gizemi ortaya
çıkarmalarına neden olur.
Bir Başkadır
Dizide hayatları, hayalleri, korkuları farklı insanların
birbirleriyle olan ilişkisi anlatılıyor. Birbirlerine zıt görünseler de yolları
kesiştiğinde sınırlar ortadan kalkacak ve hepsi birbirinin hayatına dokunacak.
Listeye giren tek Türk dizisi ‘Bir Başkadır’, Netflix’in
uluslararası kısmına ‘Ethos’ ismiyle çevrildi.
Everything Will Be Fine
Günümüzde iyi bir ebeveyn ve eş olmanın ne anlama geldiğini
anlatmaya çalışan bu alaycı dram-komedide ayrılmış çift Ruy ve Julia’nın,
çocukları için birlikte yaşamaya devam etmesine tanıklık ediyoruz.
Hellbound
Şiddet sahneleriyle öne çıkan dizide ölüm tarihi ve saati
bildirilen günahkarların peşine bir grup ‘iblis‘in düşmesi anlatılıyor. Dev
yaratıklar kurbanlarını yakalayıp ‘cehennem’e gönderiyor.
Fantastik korku türündeki dizi, stream platformlarından
verileri derleyen Flixpatrol sitesine göre yayınlandıktan 24 saat sonra, 20
Kasım’da 80’den fazla ülkede Netflix’in en çok izlenen dizisi oldu.
Love & Anarchy
Dizide kariyer odaklı bir danışman ve iki çocuk annesi Sofie’nin
hikayesi anlatılıyor.
Sofie, çalışma sırasında genç bir bilişim teknisyeni olan
Max (Björn Mosten) ile tanışır ve beklenmedik bir şekilde aralarında
‘flörtleşme oyunu’ başlar. Önce masum şekilde başlayan bu ilişki, oyunların
gittikçe daha da cüretkar ve riskli bir hale gelmesiyle birlikte istenmeyen
sonuçlar ortaya çıkarır.
Squid Game
Dizi, borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın, peş
peşe altı oyun kazanırlarsa 39 milyon dolarlık ödülü alıp gidebilecekleri
umuduyla, kanlı bir hayatta kalma yarışmasının cazibesine kapılmasının
hikayesi. Tek bir sorun var: Elenirlerse, bunu yaşamlarıyla ödüyorlar.
Unorthodox
Brooklynli bir kadın, görücü usulü evliliğinden kaçıp Berlin’e gelir. Burada bir grup müzisyen ona evlerini açar. Ancak geçmişi onu burada da bulur.
İlgili Haberler
- Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu
- Ünlü oyun serisi BioShock, Netflix'te film oluyor
- Marvel dizileri Netflix'e veda ediyor: Tarih verildi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Amaç ortaklığı tabana yaymak
- Akademisyenler bilim üretemiyor
- Almanya bizi kıskanmıyor!
- Elektrikte vatandaşın tazminat hakkı
- İstanbul Havalimanı’nda Bitmeyen Sorunlar
- 'Gerçekleri gizlemeye çalışıyorlar'
- 'Kronik ağrı sendromu psikolojiyi de etkileyebilir'
- Yarın günlerden Cumhuriyet Pazar!
- ‘Tezer Özlü’den Leylâ Erbil’e Mektuplar’
- Seray Şahiner’in anlatı aynasına yansıyan...