New York'ta 'Emily in Paris' dizisinin afişine saldırı

04 Ocak 2022 Salı, 15:53

Netflix dizisi 'Emily in Paris'in yıldızı Lily Collins ve eşi Charlie McDowell, ABD New York'ta dizinin afişine zarar verilmiş olduğunu gördü. Collins, yüzünün çizildiği ve belirli kısımların da tahrip edildiği görseli Instagram hesabından paylaştı.

Yaptığı paylaşımda Collins, "Yeni görünümümü sevdiğimi söyleyemem. Ama çabayı takdir ettim..." ifadelerini kullandı.

Collins'in paylaşımına bir takipçisi, "Böyle bir şeyi neden yaparlar ki? Kıskançlık yani bu. Buna gerek yok" sözleriyle karşılık verdi.

UKRAYNA VE FRANSA'DAN DİZİYE TEPKİ

Şirketi tarafından Fransa'nın başkenti Paris'te görevlendirilen ABD'li Emily adındaki bir genç kadının başından geçenlerin anlatıldığı 'Emily in Paris' dizisi, ilk sezonunda Fransızları kötü gösterdiği gerekçesiyle memnuniyetsizlik yaratırken ayrıca Ukrayna'yı 'karşısına almıştı'.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; Ukrayna Kültür Bakanı Aleksandr Tkaçenko, oyuncu Lily Collins'in hayat verdiği Emily ile dil kursunda arkadaş olan Ukraynalı Petra karakteriyle ilgili şikayetlerini dile getirmişti.

Ukraynalıların bu şekilde basmakalıplara sokulmasını eleştiren Ukraynalı Bakan, Telegram hesabından yaptığı yorumda bu karakterin bu şekilde karikatürize edilmesini 'kabul edilemez ve aşağılayıcı' bulmuş, "Yurt dışında Ukraynalılar böyle mi görülüyor?" diye sormuştu.