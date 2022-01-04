New York'ta 'Emily in Paris' dizisinin afişine saldırı
Popüler dizi 'Emily in Paris'in başrol oyuncusu Lily Collins, New York'ta bir caddede tahrip edilen dizi afişini Instagram hesabından paylaşarak "Yeni görünümümü sevdiğimi söyleyemem. Ama çabayı takdir ettim..." ifadelerini kullandı. Son olarak Ukrayna Kültür Bakanı, Emily in Paris dizisindeki Ukraynalı kadın imajını Netflix'e şikayet etmişti.
Netflix dizisi 'Emily in Paris'in yıldızı Lily Collins ve
eşi Charlie McDowell, ABD New York'ta dizinin afişine zarar verilmiş olduğunu
gördü. Collins, yüzünün çizildiği ve belirli kısımların da tahrip edildiği
görseli Instagram hesabından paylaştı.
Yaptığı paylaşımda Collins, "Yeni görünümümü sevdiğimi
söyleyemem. Ama çabayı takdir ettim..." ifadelerini kullandı.
Collins'in paylaşımına bir takipçisi, "Böyle bir şeyi
neden yaparlar ki? Kıskançlık yani bu. Buna gerek yok" sözleriyle karşılık
verdi.
UKRAYNA VE FRANSA'DAN DİZİYE TEPKİ
Şirketi tarafından Fransa'nın başkenti Paris'te görevlendirilen
ABD'li Emily adındaki bir genç kadının başından geçenlerin anlatıldığı 'Emily
in Paris' dizisi, ilk sezonunda Fransızları kötü gösterdiği gerekçesiyle
memnuniyetsizlik yaratırken ayrıca Ukrayna'yı 'karşısına almıştı'.
Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; Ukrayna Kültür
Bakanı Aleksandr Tkaçenko, oyuncu Lily Collins'in hayat verdiği Emily ile dil
kursunda arkadaş olan Ukraynalı Petra karakteriyle ilgili şikayetlerini dile
getirmişti.
Ukraynalıların bu şekilde basmakalıplara sokulmasını eleştiren Ukraynalı Bakan, Telegram hesabından yaptığı yorumda bu karakterin bu şekilde karikatürize edilmesini 'kabul edilemez ve aşağılayıcı' bulmuş, "Yurt dışında Ukraynalılar böyle mi görülüyor?" diye sormuştu.
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