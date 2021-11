'Emily in Paris'in ikinci sezonundan ilk fragman yayınlandı

20 Kasım 2021 Cumartesi, 09:49

Dijital yayın platformu Netflix'in romantik komedi dizisi “Emily in Paris”in ikinci sezonundan ilk resmi fragman paylaşıldı. Netflix'in 2020 yılında en çok izlenen komedi dizilerinden biri olan “Emily in Paris”in başrolünde Lily Collins yer alıyor.

Darren Star tarafından yaratılan "Emily in Paris", Chicago'da yaşayan genç bir pazarlama yöneticisi olan Emily'nin şirketi, bir Fransız lüks pazarlama şirketini satın aldığında beklenmedik bir şekilde Paris'e taşınmasını konu ediniyor.

Dizinin 10 bölümden oluşan ikinci sezonu 22 Aralık'ta izleyicilerle buluşacak.

"Sex and the City" dizisinin yaratıcısı olarak tanınan, son yıllarda ise "Younger" dizisiyle adından söz ettiren Darren Star'ın imzasını taşıyan "Emily in Paris", 2 Ekim 2020'de Netflix'te izleyici ile buluşmuştu. İlk başta Paramount Network kanalı için hazırlanan, ancak yayımlanmasına kısa süre kala Netflix’e geçen dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

"Emily in Paris"in yaşadığı bu yayıncı değişikliği, sonunda dizinin lehine işledi ve Paramount Network’te ulaşacağından çok daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı.

Emily in Paris'in 2. sezon fragmanı şu şekilde: