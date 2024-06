New York'ta gökdelen dev bir ejderha ile sarıldı

Yayınlanma: 17.06.2024 - 14:36

Güncelleme: 17.06.2024 - 14:47

Pazar günü, devasa bir yeşil ejderha, HBO'nun “Game of Thrones” prequel dizisi (dizinin öncesini anlatan eser) “House of the Dragon”un ikinci sezonunu tanıtmak için Empire State Binası’nın tepesini ele geçirdi. Dizi bu akşam prömiyer yapacak.

Dizinin tanıtımları, Wall Street’ten Brooklyn Köprüsü’ne kadar tüm şehirde görüldü. Bu gösteri, şimdiye kadarki en büyük dizi tanıtımı oldu.

DEVASA EJDERHA GÖRÜNTÜSÜ

“Game of Thrones” dizisinde Aemond Targaryen’in ejderhası Vhagar'ın dev bir versiyonu, ikonik gökdelenin tepesine sarıldı. 153 noktadan sabitlenen, 1.700 desen parçası ve 600.000'den fazla dikişle bir araya getirilen bu dev ejderha balonu, büyük ilgi topladı.

Empire State Binası ayrıca, 18 Haziran’a kadar devam edecek geçici bir Game of Thrones sergisi açtı. Giriş ücreti yetişkinler için 46 dolardan başlıyor. Ziyaretçiler, lobideki devasa Kılıçların Tahtı ile fotoğraf çektirebiliyor.

ZİYARETÇİLERE ÖZEL ETKİNLİKLER

Bina’nın 86. katında, diziye özel interaktif etkinlikler ve oyunlar sunuluyor. Ziyaretçiler, kırmızı halıda kendi fotoğraflarını çekme fırsatı da buluyor. Etkileyici ejderha görüntüleri, pazar sabahı sosyal medyada yayıldı. Empire State Binası’nın sosyal medya üzerinden duyurmasının ardından bazı ziyaretçiler, ejderhayı New Jersey'den bile görebildi.

Philadelphia’dan gelen E.K., henüz dizinin ilk sezonunu bitirmemesine rağmen fotoğraf çekmek için sıraya girdiğini söyledi. “Game of Thrones ve House of the Dragon’u henüz tamamen izlemedim ama heyecanlıyım” dedi.

Austin, Teksas’tan gelen Ali Wong, “Büyük bir hayranıyım. Grand Central Station’da bile bayrakları ve reklamları görmek çok ilginç. Şehirde nereye gitseniz bu reklamları görüyorsunuz” diyerek heyecanını paylaştı.

ELEŞTİRİLER DE VAR

Ancak herkes bu dikkat çekici gösteriden memnun değildi. Almanya’dan gelen Lark, Empire State Binası’nın dışını fotoğraflamak istediğini fakat dev ejderha balonunu görünce hayal kırıklığına uğradığını belirterek, “Bence biraz fazla, Empire State Binası’nın orijinal halini görmek istiyordum” dedi.

HBO’nun ‘House of the Dragon’ dizisinin ikinci sezonu, bu akşam saat 21.00’de başlıyor.