Nişan törenleri çok konuşulmuştu... Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen evlendi
Ünlü sunucu Kadir Ezildi, sevgilisi Gamze Türkmen ile dünyaevine girdi. Çift, geçtiğimiz yıl nişanlanmıştı ve mutlu günlerinden kareleri sosyal medyada paylaştı.
Geçtiğimiz yıl nişanlanan Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.
"En Hamarat Benim" programının sevilen sunucusu Kadir Ezildi, nikah töreninden kareleri sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
Ezildi, daha önce Gamze Türkmen'e evlilik teklifinde bulunduğu anları da sosyal medyada paylaşarak, "Hayatımın her anı Türk sineması tadında, en büyük eksiğim hayatımın başrol oyuncusuydu. Artık yeni mutlu senaryolarımın yazarı olarak hayatıma hoş geldin." ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü sunucunun paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Çiftin nikah töreni ve mutlulukları, sosyal medyada takipçileri tarafından da beğeni ve tebrik mesajlarıyla karşılandı.
Etiketler: #Kadir Ezildi #Gamze Türkmen
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