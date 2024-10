OneRepublic, 'Artificial Paradise' turnesiyle İstanbul'da!

Yayınlanma: 08.10.2024 - 13:31

Güncelleme: 08.10.2024 - 13:31

Dünyaca ünlü müzik grubu OneRepublic, yeni albümleri "Artificial Paradise" turnesi kapsamında 18 Şubat 2025'te Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak. BKM Organizasyonu tarafından düzenlenen konser, müzikseverler için kaçırılmayacak bir etkinlik olacak.

2002 yılında Colorado'da kurulan OneRepublic, şarkıcı ve baş vokalist Ryan Tedder, gitaristler Zach Filkins ve Drew Brown, klavyeciler Brian Willett, basçı ve çellist Brent Kutzle ile davulcu Eddie Fisher'dan oluşuyor. Grup, müziğiyle milyonların kalbini fetheden bir dizi hit parçaya imza attı.

OneRepublic, 2006 yılında Timbaland ile birlikte çıkardıkları "Apologize" adlı single ile ilk büyük başarısını elde etti. Ardından 2007'de yayınladıkları "Dreaming Out Loud" albümünde "Apologize" parçası, dünya genelinde dijital satış rekorları kırdı. 2009’da yayımlanan ikinci albümleri "Waking Up", "All the Right Moves", "Secrets" ve "Good Life" gibi hit şarkılarla dikkat çekti. 2013 yılında çıkan "Native" albümü ise "Counting Stars" ile grup için yeni bir zirve oldu.

Grubun dördüncü albümü "Oh My My" 2016'da, 2021’de ise "Human" albümüyle birlikte "Someday", "Run", "Somebody To Love", "Wanted", "Didn't I", "Better Days" ve "Rescue Me" gibi birçok başarılı single yayınlandı.

Son dönemde "Runaway" ve "Mirage (for Assassin's Creed Mirage)" gibi parçalarla müzik dünyasında kendine yer edinen OneRepublic, ayrıca Top Gun: Maverick filminde yer alan "I Ain't Worried" ile de büyük beğeni topladı. 2024 yılında David Guetta ile iş birliği yaptığı “I Don’t Wanna Wait” ve “Kaiju No. 8” animesinin teması için yazdığı “Nobody (from Kaiju No. 8)” parçalarını yayınladı. Ayrıca UEFA Euro 2024'ün resmi şarkısı olan “Fire”da da İtalyan Elektronik grubu Meduza ve Alman sanatçı Leony ile iş birliği yaptı.