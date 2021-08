Orlando Bloom ölümden kıl payı kurtulduğu anı yad etti

29 Ağustos 2021 Pazar, 00:00

Karayip Korsanları'nın (The Pirates of the Caribbean) yıldızı cuma (27 Ağustos) Instagram'da geçmişi yad eden bir fotoğraf paylaştı ve 1998'de hayatına son verebilecek olayı anımsadı.

Bloom bisiklet sürerken gülümsediğinin görüldüğü fotoğrafı şu ifadelerle paylaştı:

"Üç kat düşerek omurgamı ezdikten, ölüm ve felçten kıl payı kurtulduktan yaklaşık üç ay sonra tahminen 1998'de sırt korsesi takmış ben."

Bloom, "Sınırlarımı zorlamama ve hayatı uçlarda yaşamama izin veren uzuvlarım için her gün minnettarım" diye devam etti ve dua eden eller emojisiyle beraber "Artık daha güvenli" diye ekledi.

Bloom daha önce bir dergiye verdiği röportajda kazadan bahsetmiş, drenaj borusu kullanarak bir evin çatısına nasıl tırmandığını ve sırf bu yüzden ağırlığının altında borunun parçalanmasını detaylı biçimde anlatmıştı.

Aktör 2005'te GQ'ya verdiği röportajda, "4 gün boyunca hayatımın geri kalanını tekerlekli sandalyede yaşama fikriyle yüzleştim" demişti.

Zihnimde bazı karanlık yerlere gittim. Fark ettim ki ya tekrar yürüyeceğim ya da yürümeyeceğim.

Bir dizi yıldız, Bloom'un geçmişi yad eden fotoğrafını överken eşi Katy Perry "Seni seviyorum" diye yorum yaptı. Bloom'un, oğlu Flynn'in annesi olan eski eşi Miranda Kerr de paylaşıma yaptığı yorumda "Seninle gurur duyuyorum" diye yazdı.

Kerr bu ay Bloom, Perry ve ayrı ayrı çocuklarıyla tatil yaptığını ve artık Bloom'u "sinir bozucu ağabeyi" olarak gördüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Independent Türkçe