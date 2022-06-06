‘Ortak yaşama’ teşekkür mektubu
Sınırlı Sorumlu Okur Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı İlhan Selçuk Kırevi’nde gerçekleştirdi.
Gazetemizin okurlarıyla birlikte 1999’da Cumhuriyet Mahallesi’nin ortak ihtiyaçlarını karşılamak, sağlıklı, temiz, çağdaş bir çevrede yaşamlarını sağlamak, kültür ve sanat ihtiyaçlarına ve bilgilenme gereksinimlerine yanıt verecek her türlü etkinlikte bulunmak üzere kurulan Sınırlı Sorumlu Okur Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi’nin 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki İlhan Selçuk Kırevi’nde yapıldı.
Toplantı sonrası Cumhuriyet Vakfı tarafından, Koop-C ve Cumhuriyet Mahallesi Kurucularına gönderilen teşekkür mektubu, yazarımız Erdal Atabek tarafından Koop-C yönetimine verildi. Mektupta “Cumhuriyet gazetemiz ve okurlarımızla birlikte oluşturduğumuz yerleşkemiz 1999’dan bu yana gelişmesini sürdürüyor. Yaşam ortaklığımız, barış ve dayanışma içinde mutlu bir beraberliği simgeliyor. Ortaklık örgütümüz Koop-C ile birlikte daha güçlü oluyoruz. Bu ortak yaşama katılan, emek veren, mutlu bir gelecek için birleşen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dendi.
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