Oyuncu Gökhan Alkan'dan kötü haber: 'Kalp Yarası' dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak

09 Ocak 2022 Pazar, 14:04

Pazartesi akşamları ATV'de yayınlanan "Kalp Yarası" dizisinde Ferit Sancakzade karakterini canlandıran Gökhan Alkan, koronavirüse yakalandı. Alkan’ın rahatsızlığı dizinin yayın takvimini de etkiledi.

YENİ BÖLÜM YAYINLANAMAYACAK

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alkan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle çekimleri aksayan dizinin haftaya yeni bölümü ekrana gelmeyecek.

Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad’ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban’ın oturduğu dizinin çekimleri Antakya’da yapılıyor. Süreç Film imzalı dizinin başrolünde ise Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel yer alıyor.

Dizinin kadrosunda ayrıca Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper gibi isimler bulunuyor.