Oyuncu Gökhan Alkan'dan kötü haber: 'Kalp Yarası' dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak
Dizi setlerinden art arda koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak başrol oyuncusu Gökhan Alkan'ın Covid-19'a yakalanması nedeniyle "Kalp Yarası" dizisinin yeni bölümü ekrana gelmeyecek.
Pazartesi akşamları ATV'de yayınlanan "Kalp
Yarası" dizisinde Ferit Sancakzade karakterini canlandıran Gökhan Alkan,
koronavirüse yakalandı. Alkan’ın rahatsızlığı dizinin yayın takvimini de etkiledi.
YENİ BÖLÜM YAYINLANAMAYACAK
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alkan'ın
koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle çekimleri aksayan dizinin
haftaya yeni bölümü ekrana gelmeyecek.
Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül
Akad’ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban’ın oturduğu dizinin
çekimleri Antakya’da yapılıyor. Süreç Film imzalı dizinin başrolünde ise Gökhan
Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel yer alıyor.
Dizinin kadrosunda ayrıca Şenay Gürler, Mahir Günşiray,
Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu,
Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper
gibi isimler bulunuyor.
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