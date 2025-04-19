Özcan Deniz'den ailesine gönderme: 'Başaramadılar o yüzden çok öfkeliler'
Ailesiyle yaşadığı sorunlarla bir süredir gündemden Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar'ın paylaşımına yaptığı yorumla gündeme geldi.
Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ünlü sanatçı Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz’in kendisine yönelik açıklamaları sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.
Hastanede yapılan tetkiklerin ardından anjiyo olan 52 yaşındaki sanatçı, sağlık durumunun stabil hale gelmesiyle birlikte ailesiyle ilgili konuşmama kararı aldı.
Yaşananların ardından Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Dadgar, eşiyle birlikte çekilmiş romantik karelerini takipçileriyle paylaştı.
Paylaşıma yorum yapan Özcan Deniz, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Canım aşkım, başaramadılar. O yüzden çok öfkeliler. Başaramayacaklar. O yüzden çok bitkinler. Sen ve oğlum tek varlıklarımsınız. En güzel hikayemsiniz."
Dadgar ise eşinin bu anlamlı yorumuna, "İyi ki sen" ifadeleriyle karşılık verdi.
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