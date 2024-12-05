Yayınlanma: 05.12.2024 - 20:44

Güncelleme: 05.12.2024 - 20:44

Erkenci Kuş, Yalı Çapkını, Şahmaran gibi dizilerde yer alan oyuncu Öznur Serçeler hayatı araştırılıyor. ATV'nin yeni dizisinde Ceyda karakterine hayat veren Öznur Serçeler'in yer aldığı dizi ve filmler merak ediliyor. Peki, Öznur Serçeler kim, kaç yaşında, nereli? Holding dizisinin Ceyda'sı Öznur Serçeler hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

ÖZNUR SERÇELER KİMDİR?

Öznur Serçeler 10 Ekim 1987 tarihinde Kayseri'de doğdu. Müzik eğitimine 2001 yılında Mersin Üniversitesi Konservatuvarında Turkol Çankaya ile başladı. Ardından 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde müzik eğitimine devam etti. 2007 yılında Dünya Gençlik Orkestrası projesine katıldı ve Berlin, Kassel ve Bodrum'da konserlere katıldı.

Dolunay dizisindeki "Fatoş" karakterini canlandırdı. Karışık Kaset filminde Sarp Apak ile birlikte rol aldı. 2014 yılında Aşkın Kanunu dizisinde oynadı. Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Hayat Devam Ediyor adlı dram dizisinde "Mina Seferidis" karakterini canlandıran Öznur Serçeler, 2018-2019 yılları arasında yayımlanan TV dizisi Erkenci Kuş'ta "Leyla" karakterini oynadı.

ÖZNUR SERÇELER EVLİ Mİ?

2015 yılında Yiğit Güven ile evlendi.

ÖZNUR SERÇELER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Nuri - Kumru

Hayat Devam Ediyor - Mina Seferidis

Emret Komutanım Yeniden - Banu Erdoğan

Merhamet - Melek Hemşire

Boynu Bükükler - İnci

Aşkın Kanunu - Duru

Dolunay - Fatoş

Erkenci Kuş - Leyla Aydın

Şahmaran - Gül

Yalı Çapkını - Asuman Korhan

Holding - Ceyda Altınordu

ÖZNUR SERÇELER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Karışık Kaset - Pelin

Deccal - Duygu

Hayati Tehlike - Linda

Her Şey Aşktan - Neşe

Aşk Bu Mu? - Sinem

Allah Yazdıysa Bozsun - Eliz

Aynasız Haluk - Defne

Recep İvedik 7 - Avukat Büşra Altın