Öznur Serçeler kim, kaç yaşında, nereli? Holding dizisinin Ceyda'sı Öznur Serçeler hangi dizi ve filmlerde oynadı?
ATV'nin yeni dizisi Holding'de Ceyda Altınordu karakterine hayat veren Öznur Serçeler'in yaşamı merak ediliyor. Peki, Öznur Serçeler kim, kaç yaşında, nereli? Holding dizisinin Ceyda'sı Öznur Serçeler hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Erkenci Kuş, Yalı Çapkını, Şahmaran gibi dizilerde yer alan oyuncu Öznur Serçeler hayatı araştırılıyor. ATV'nin yeni dizisinde Ceyda karakterine hayat veren Öznur Serçeler'in yer aldığı dizi ve filmler merak ediliyor. Peki, Öznur Serçeler kim, kaç yaşında, nereli? Holding dizisinin Ceyda'sı Öznur Serçeler hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
ÖZNUR SERÇELER KİMDİR?
Öznur Serçeler 10 Ekim 1987 tarihinde Kayseri'de doğdu. Müzik eğitimine 2001 yılında Mersin Üniversitesi Konservatuvarında Turkol Çankaya ile başladı. Ardından 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde müzik eğitimine devam etti. 2007 yılında Dünya Gençlik Orkestrası projesine katıldı ve Berlin, Kassel ve Bodrum'da konserlere katıldı.
Dolunay dizisindeki "Fatoş" karakterini canlandırdı. Karışık Kaset filminde Sarp Apak ile birlikte rol aldı. 2014 yılında Aşkın Kanunu dizisinde oynadı. Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Hayat Devam Ediyor adlı dram dizisinde "Mina Seferidis" karakterini canlandıran Öznur Serçeler, 2018-2019 yılları arasında yayımlanan TV dizisi Erkenci Kuş'ta "Leyla" karakterini oynadı.
ÖZNUR SERÇELER EVLİ Mİ?
2015 yılında Yiğit Güven ile evlendi.
ÖZNUR SERÇELER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Nuri - Kumru
Hayat Devam Ediyor - Mina Seferidis
Emret Komutanım Yeniden - Banu Erdoğan
Merhamet - Melek Hemşire
Boynu Bükükler - İnci
Aşkın Kanunu - Duru
Dolunay - Fatoş
Erkenci Kuş - Leyla Aydın
Şahmaran - Gül
Yalı Çapkını - Asuman Korhan
Holding - Ceyda Altınordu
ÖZNUR SERÇELER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Karışık Kaset - Pelin
Deccal - Duygu
Hayati Tehlike - Linda
Her Şey Aşktan - Neşe
Aşk Bu Mu? - Sinem
Allah Yazdıysa Bozsun - Eliz
Aynasız Haluk - Defne
Recep İvedik 7 - Avukat Büşra Altın
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