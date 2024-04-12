Peygamber darısı olarak biliniyor: Tüketen hastalık yüzü görmüyor!

Yayınlanma: 12.04.2024 - 16:00

Güncelleme: 12.04.2024 - 16:04

Yüzyıllardır pek çok kültürde sağlık ve uzun ömürle ilişkilendirilen kefir, son zamanlarda da popülerliğini koruyor. Peki, kefir nedir ve hangi faydaları sunar?

KEFİR NEDİR?

Kefir, kefir mayası adı verilen özel bir maya kullanılarak sütün fermente edilmesiyle ortaya çıkan, tadı ekşimsi, ayran benzeri bir içecektir. Kefirin sağlığa birçok yararı olduğu bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Sütün yararlarının tamamına sahip olmanın yanında, kefir aynı zamanda probiyotik özelliğe sahiptir.

Bağırsaklarımızda milyonlarca mikroorganizma bulunur. Bu organizmaların oluşturduğu dengeli sisteme bağırsak florası adı verilir. Bu floradaki canlı bakterilerden bazıları yararlıyken, bazıları vücut sağlığını tehdit edici özellikte olabilir. Normal durumlarda, bağırsak floramız bu yararlı ve zararlı bakteriler oranlarında dengelidir.

Sindirim sistemimizdeki yararlı bakterilere probiyotik adı verilir. Probiyotikler zararlı bakterilerin sayısını azaltmak, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek, bağırsak fonksiyonlarını güçlendirmek gibi çok önemli görevlere sahiptir. Tüketilen besinlerden direkt olarak etkilenen bağırsak florasının desteklenmesi sağlığımız için ciddi önem taşır. Kefir tüketmek, bağırsak florasındaki yararlı bakterilere destek olur ve bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanında birçok farklı fayda sağlar.

KEFİRİN FAYDALARI NELERDİR?

Kefirin düzenli olarak günde 200-250 ml’ye eşdeğer olan 1 su bardağı oranında tüketiminden maksimum fayda sağlanır. Sütteki tüm besin maddelerini içerdiğinden dolayı beslenme değeri yüksek bir süt ürünü olan kefirin faydaları şöyle sıralanabilir: