Peygamber darısı olarak biliniyor: Tüketen hastalık yüzü görmüyor!
Birçok kültürde, özellikle Orta Doğu Doğu Asya'da, bazı yiyecekler veya içeceklerin mucizevi ya da kutsal güçlere sahip olduğuna inanılır. İşte, halk arasında Peygamber darısı olarak bilinen bu besinin de tüm hastalıklara karşı mucizevi bir etki bıraktığı iddia ediliyor...
Yüzyıllardır pek çok kültürde sağlık ve uzun ömürle ilişkilendirilen kefir, son zamanlarda da popülerliğini koruyor. Peki, kefir nedir ve hangi faydaları sunar?
KEFİR NEDİR?
Kefir, kefir mayası adı verilen özel bir maya kullanılarak sütün fermente edilmesiyle ortaya çıkan, tadı ekşimsi, ayran benzeri bir içecektir. Kefirin sağlığa birçok yararı olduğu bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Sütün yararlarının tamamına sahip olmanın yanında, kefir aynı zamanda probiyotik özelliğe sahiptir.
Bağırsaklarımızda milyonlarca mikroorganizma bulunur. Bu organizmaların oluşturduğu dengeli sisteme bağırsak florası adı verilir. Bu floradaki canlı bakterilerden bazıları yararlıyken, bazıları vücut sağlığını tehdit edici özellikte olabilir. Normal durumlarda, bağırsak floramız bu yararlı ve zararlı bakteriler oranlarında dengelidir.
Sindirim sistemimizdeki yararlı bakterilere probiyotik adı verilir. Probiyotikler zararlı bakterilerin sayısını azaltmak, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek, bağırsak fonksiyonlarını güçlendirmek gibi çok önemli görevlere sahiptir. Tüketilen besinlerden direkt olarak etkilenen bağırsak florasının desteklenmesi sağlığımız için ciddi önem taşır. Kefir tüketmek, bağırsak florasındaki yararlı bakterilere destek olur ve bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanında birçok farklı fayda sağlar.
KEFİRİN FAYDALARI NELERDİR?
Kefirin düzenli olarak günde 200-250 ml’ye eşdeğer olan 1 su bardağı oranında tüketiminden maksimum fayda sağlanır. Sütteki tüm besin maddelerini içerdiğinden dolayı beslenme değeri yüksek bir süt ürünü olan kefirin faydaları şöyle sıralanabilir:
- B12 vitamini ve diğer B grubu vitaminler sayesinde kan yapımına destek olur.
- Hafızayı güçlendirir.
- Kalp hastalıklarına karşı da koruyucu özellik taşır.
- Yüksek kalsiyum oranı sayesinde kemik ve diş sağlığını korur
- Kilo vermeye yardımcı olur.
- İyi bir biotin kaynağı olarak sağlıklı saçlar ve güzel bir cilde sahip olmayı sağlar.
- Vücutta fazla tuz tutumunu önleyerek böbrek hastalıkları, safra bozuklukları, sarılık, çeşitli enfeksiyonlar ve egzama tedavisinde de etkilidir.
- İyi bir probiyotik kaynağı olarak sindirim sisteminin düzenlenmesinde etkilidir. Yapılan son çalışmalarda probiyotiklerin bağırsak florası sağlığına olumlu etki ettiği, sağlıklı bağırsak florasının da kilo kaybına destek olduğu ifade ediyor.
- Sinirleri yatıştırıcı ve depresyondan kurtulmada destektir. Tüketim sonrasında hafif bir gevşeme ve uyku hali verir. Kefirin depresyonu azaltıcı etkisi, triptofan, magnezyum ve kalsiyum içeriğinin yüksek olmasına bağlanır.
- Kefir ayrıca, iştahsızlık, uykusuzluk, yorgunluk, halsizliğe de iyi gelir.
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