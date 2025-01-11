Protein tozlarında ağır metal tehlikesi: Kurşun seviyeleri korkutucu seviyede olabilir

Yayınlanma: 11.01.2025 - 14:57

Güncelleme: 11.01.2025 - 14:57

Kas yapmak ve sağlıklı yaşamı desteklemek için kullanılan protein tozlarının, sağlık riskleri taşıdığı ortaya çıktı.

KURŞUN DEĞERLERİ YÜKSEK ÇIKTI

Clean Label Project’in yayımladığı yeni rapora göre, özellikle organik, bitkisel ve çikolata aromalı protein tozlarında kurşun ve kadmiyum oranları daha yüksek. ABD Çevre Koruma Ajansı’na göre, kurşun hiçbir seviyede insan sağlığı için güvenli değilken, kadmiyum kalp, böbrek, beyin ve üreme sistemlerine ciddi zararlar verebiliyor.

BİTKİSEL PROTEİNLERDE DAHA FAZLA BULUNUYOR

Raporda, organik protein tozlarının, organik olmayanlara göre üç kat daha fazla kurşun ve iki kat daha fazla kadmiyum içerdiği tespit edildi. Ayrıca bitkisel bazlı proteinler (soya, pirinç, bezelye gibi) peynir altı suyundan elde edilen proteinlere göre üç kat daha fazla kurşun içeriyor. Bu durum, bitkilerin doğal olarak ağır metalleri topraktan emmesi ve tarım yöntemlerinin etkisiyle daha da kötüleşiyor.

ÇİKOLATA AROMASI VE AĞIR METAL TEHLİKESİ

Rapor, çikolata aromalı protein tozlarının, vanilya aromalı ürünlere göre dört kat daha fazla kurşun ve 110 kat daha fazla kadmiyum içerdiğini ortaya koydu. Kakao ve bitter çikolatanın ağır metaller açısından zengin olduğu biliniyor, bu da çikolatalı protein ürünlerindeki yüksek seviyelerin bir nedeni olabilir.

BPA SEVİYESİ AZALDI

Rapor, 2024 yılında test edilen protein tozlarında BPA (bisfenol A) ve BPS (bisfenol S) seviyelerinde büyük bir düşüş olduğunu gösteriyor. 2018 yılında yapılan benzer bir araştırmada ürünlerin %55’inde BPA bulunurken, bu oran yeni raporda sadece %1,8’e düştü. Ancak ağır metallerdeki yüksek seviyeler, protein tozu kullanıcılarının hala dikkatli olması gerektiğini ortaya koyuyor. California’nın Proposition 65 yönetmeliğine göre test edilen 160 ürünün %47’sinin kurşun ve kadmiyum seviyelerinde sınırları aştığı belirlendi. Bu ürünlerin %21’i ise bu limitlerin iki katı üzerinde ağır metal içeriyor. Bitkisel bazlı protein tozlarının %80’i bu sınırı aşarken, peynir altı suyu bazlı ürünlerin yalnızca %28’i aynı kategoride yer aldı.