Radyo programcısı Nihat Sırdar, sağlık durumunu açıkladı: Yarın sabah yayındayım!
Radyo programcısı Nihat Sırdar, geçirdiği operasyonun ardından bir süredir program yapamamıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sırdar, takiplerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Kafa Radyo'nun sevilen programcılarından Nihat Sırdar, bir süredir yayınlara çıkamıyordu. Sırdar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile böbreklerinden operasyon geçirdiğini ve bir süre daha yayın yapamayacağını duyurmuştu.
Twitter hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Sırdar, "İyileşir iyileşmez yayındayım" demişti. Sırdar, yeni bir açıklama yaparak takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
"STENTLER ALINDI, AĞRILAR AZALIYOR"
Sevenlerine müjdeli haberi veren sırdar, bir tweet paylaşarak şunları söyledi:
"Stentler alındı. Ağrılar azalıyor. Olağanüstü bir sorun olmazsa yarın sabah yayındayım. Tüm geçmiş olsun mesajları için çok teşekkür ederim."
İşte Sırdar'ın o paylaşımı:
Stentler alındı. Ağrılar azalıyor.— Nihat Sırdar (@nihatsirdar) February 7, 2022
Olağanüstü bir sorun olmazsa yarın sabah yayındayım.
Tüm geçmiş olsun mesajları için çok teşekkür ederim.
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