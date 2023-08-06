Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı: ‘Beni sahneden indirtmeye çalıştı’

Yayınlanma: 06.08.2023 - 11:53

Güncelleme: 06.08.2023 - 11:53

‘Ragga Oktay’ olarak bilinen şarkıcı Oktay Yurtalan, Habertürk’e konuştu. İsminin anlamını anlatan ünlü şarkıcı "Ragga, aslında Hintlilerin İngiltere'ye getirdiği bir müzik türü. Bu tarz rap'i daha eğlenceli ve 'oynak' hale getiren tarzdı. Yaptığım müzikler de bu tarza benzeyince bana da 'Ragga' ismini taktılar" ifadelerini kullandı.

“CARTEL BANA, BEN ARKADAN GELENLERE YOL AÇTIM”

47 yaşındaki ünlü müzisyen, "Türkiye'ye rap'in gelmesinde önce Cartel'in sonra da Ragga Oktay'ın etkisi vardır. Reklam ve dizi dünyasındaki rap duvarının yıkılmasında öncü olduk. Cartel bana yol açtı, ben de arkadan gelenlere yol açtım" diye konuştu.

“TARKAN BENİ SAHNEDEN İNDİRMEYE ÇALIŞTI”

Ragga Oktay, şöhret basamaklarını çıktığı ilk dönemde aynı sahneye paylaşacağı Tarkan ve korumalarıyla yaşadığı tartışmayı da şu şekilde anlattı:

“1997'de ilk albümü çıkardığım dönemde Hollanda'da Tarkan konser verecekti. Konserin ön sahnesine beni davet ettiler. Benim daha da tanınmam için iyi fırsattı. 20 yaşımdayım yaklaşık 25 bin kişi izlemeye gelmişti. Tam şarkı söylemeye başlayacağım sırada elektriklerde bir sorun oldu. Tarkan'ın talimatıyla korumaları tarafından nedensizce sahneden indirmeye çalıştılar. 'Üç tane şarkı okuyacağım zaten bırakın sonra ineceğim zaten' dedim.

Zaten izleyicilerin yüzde 95'i Tarkan için gelmiş. Ben indim sahneden tepkiler oldu. Sonra Tarkan sahneye çıktı ama konser gerçekleşmedi. Gereksiz bir gerginlik oldu ve iptal oldu. Yaşananlar hem Türkiye'de hem de Hollanda basınında gündem oldu. Tarkan üzerinden prim yaptığıma dair haberler çıktı. O dönemki prodüktörüm, "Helal olsun çok iyi reklam yaptın" dedi, şaşırdım. Öyle bir gayem yoktu, sonuçta organizatör beni çağırmıştı ve şarkılarımı söyleyip zaten inecektim. Olaydan sonra Tarkan 7 yıl konser vermedi.”

“‘A-UM’ ŞARKISINI TARKAN’A YAZDIM”

Ragga Oktay, bir telekomikasyon şarkısının reklamında kullanılan 'A-Um' şarkısını da aslında Tarkan'a yazdığını söyledi. Müzisyen, "Konserde yaşananlar içime dert oldu. Beni küçümsemişlerdi. Aslında protest şarkıydı. Albüme koyacakken de reklam müziği oldu. Melodi hâlâ milyonlarca insanın aklında. Yıllar sonra Tarkan ile aynı markanın reklam yüzü olduk. Hatta Tarkan bir dönem benim olduğunu bilmediği bir şarkıyı almak istedi. Aramızın kötü olduğunu bildiği aranjörü 'Sonsuza Kadar' şarkımı dinletmiş o da beğenip almak istemiş. Beni aradı, 'Senin eserin olduğunu söylemeden istersen verelim' dedi. Ben de 'olmaz' yanıtını verdim. 'Benim olduğumu söyle şarkıyı verelim' dedim... Yaşananlara şimdi bakınca ise gülüyorum" ifadelerini kullandı.