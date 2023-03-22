Ramazan ayında ilk sahur saat kaçta? İl il, ilk sahur saatleri...

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 18:28

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 19:05

Bu sene Ramazan ayı 30 gün yerine 29 gün sürecek. Ramazan ayının ilk teravih namazı, 1 gün önce Yatsı Namazının ardından kılınıyor, gece sahura kalkılıyor ve imsak vaktinin girmesiyle Ramazan orucu başlıyor. 23 Mart'ta Ramazan ayının ilk orucunu tutacak olan yurttaşlar, ilk sahur saatlerini merak ediyor. İşte 81 ilin, ilk sahur saatleri...

RAMAZAN AYINDA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Adana sahur vakti: 05:12

Adıyaman sahur vakti: 04:59

Afyonkarahisar sahur vakti: 05:28

Ağrı sahur vakti: 04:37

Aksaray sahur vakti: 05:15

Amasya sahur vakti: 05:04

Ankara sahur vakti: 05:17

Antalya sahur vakti: 05:30

Ardahan sahur vakti: 04:36

Artvin sahur vakti: 04:39

Aydın sahur vakti: 05:40

Balıkesir sahur vakti: 05:38

Bartın sahur vakti: 05:17

Batman sahur vakti: 04:47

Bayburt sahur vakti: 04:47

Bilecik sahur vakti: 05:28

Bingöl sahur vakti: 04:48

Bitlis sahur vakti: 04:43

Bolu sahur vakti: 05:21

Burdur sahur vakti: 05:31

Bursa sahur vakti: 05:32

Çanakkale sahur vakti: 05:43

Çankırı sahur vakti: 05:13

Çorum sahur vakti: 05:08

Denizli sahur vakti: 05:36

Diyarbakır sahur vakti: 04:51

Düzce sahur vakti: 05:23

Edirne sahur vakti: 05:40

Elazığ sahur vakti: 04:54

Erzincan sahur vakti: 04:51

Erzurum sahur vakti: 04:44

Eskişehir sahur vakti: 05:27

Gaziantep sahur vakti: 05:03

Giresun sahur vakti: 04:54

Gümüşhane sahur vakti: 04:50

Hakkari sahur vakti: 04:37

Hatay sahur vakti: 05:09

Iğdır sahur vakti: 04:33

Isparta sahur vakti: 05:30

İstanbul sahur vakti: 05:31

İzmir sahur vakti: 05:42

Kahramanmaraş sahur vakti: 05:04

Karabük sahur vakti: 05:16

Karaman sahur vakti: 05:20

Kars sahur vakti: 04:35

Kastamonu sahur vakti: 05:11

Kayseri sahur vakti: 05:09

Kırıkkale sahur vakti: 05:15

Kırklareli sahur vakti: 05:37

Kırşehir sahur vakti: 05:13

Kilis sahur vakti: 05:05

Kocaeli sahur vakti: 05:28

Konya sahur vakti: 05:22

Kütahya sahur vakti: 05:30

Malatya sahur vakti: 04:58

Manisa sahur vakti: 05:41

Mardin sahur vakti: 04:50

Mersin sahur vakti: 05:15

Muğla sahur vakti: 05:39

Muş sahur vakti: 04:45

Nevşehir sahur vakti: 05:12

Niğde sahur vakti: 05:13

Ordu sahur vakti: 04:55

Osmaniye sahur vakti: 05:32

Rize sahur vakti: 04:45

Sakarya sahur vakti: 05:26

Samsun sahur vakti: 05:01

Siirt sahur vakti: 04:44

Sinop sahur vakti: 05:05

Sivas sahur vakti: 05:01

Şanlıurfa sahur vakti: 04:58

Şırnak sahur vakti: 04:42

Tekirdağ sahur vakti: 05:37

Tokat sahur vakti: 05:02

Trabzon sahur vakti: 04:48

Tunceli sahur vakti: 04:52

Uşak sahur vakti: 05:33

Van sahur vakti: 04:37

Yalova sahur vakti: 05:30

Yozgat sahur vakti: 05:10

Zonguldak sahur vakti: 05:19