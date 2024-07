Eminem, Taylor Swift’in Billboard zirvesini ele geçirdi: Swift 4 numaraya geriledi!

Yayınlanma: 23.07.2024 - 11:36

Güncelleme: 23.07.2024 - 11:36

Eminem, uzun bir aradan sonra çıkardığı "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)" albümüyle, 12 haftadır Billboard 200 listesinin 1 numarasında yer alan Taylor Swift’in "The Tortured Poets Department" albümünün saltanatını sona erdirdi.

REKOR DİNLENME SAYILARI

Luminate'e göre, "The Tortured Poets Department" ilk haftasında 891,34 milyon dinlenmeye ulaşarak müzik tarihinde bir haftada en çok dinlenen albüm oldu. Swift'in albümü nisan ayında listeye 1 numaradan giriş yaptı ve üç ay boyunca zirvede kaldı. Bu başarısıyla, aynı zamanda Whitney Houston'ın 1987 tarihli "Whitney" albümünün sahip olduğu önceki rekoru kırdı. Albüm, ilk 11 haftasını 1 numarada geçirdi.

MORGAN WALLEN'IN ALBÜMÜ DE ZİRVEYE TAŞIDI

"The Tortured Poets Department", Morgan Wallen'ın 2023'te çıkardığı "One Thing at a Time" albümünün de 1 numaraya yükselmesini ve 12 hafta üst üste orada kalmasını sağladı. Wallen’ın albümü daha sonra yeniden zirveye yerleşerek toplamda 19 hafta 1 numarada kaldı. Bu albümleri geride bırakan tek albüm, Stevie Wonder'ın 1976 tarihli başyapıtı "Songs in the Key of Life" oldu. İlk çıkışını yaptıktan sonra 13 hafta 1 numarada kalan albüm, toplamda 14 hafta zirvede kaldı.

EMINEM'İN YENi BAŞARISI

Eminem’in 12’nci albümü olan "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)", rapçinin 1 numaraya ulaşan 11’inci albümü oldu.

"The Tortured Poets Department" ise Eminem’in listeye girişiyle 4 numaraya geriledi. İkinci sırada K-pop erkek grubu Enhyphen'in "Romance: Untold" albümü yer alırken, country şarkıcısı Zach Bryan'ın "The Great American Bar Scene" albümü 3 numarada yer aldı.