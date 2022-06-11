Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ın oyuncu Ester Exposito'ya attığı mesajlar ifşa oldu
Bu sezon Real Madrid forması altında gösterdiği performansla Avrupa'yı sallayan Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'un Instagram mesajları ifşa oldu. 22 yaşındaki futbolcunun dünyaca ünlü model ve oyuncu Ester Exposito'ya yazdığı mesajlar ortaya çıktı.
Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior'ın Instagram hesabı hacklendi ve attığı mesajlar ortaya çıktı. İddiaya göre ünlü oyuncu Ester Exposito'ya mesaj atan Junior, "Ünlüyüm, kaslıyım ve Brezilya milli takımında forma giyiyorum" yazdı.
"GÖĞÜSLERİM VE VÜCUDUM ÇOK FİT DURUMDA"
Junior, Elite dizisiyle tüm dünyada yıldızı parlayan oyuncuya, "Göğüslerim ve vücudum çok fit durumda. Benimle tanışmak ister misin?" dedi. NTV'nin aktardığı habere göre; kısa süre içinde Instagram hesabını geri alan yıldız oyuncu hemen paylaşımları sildi.
Öte yandan Miami'den paylaşım yapan Ester'in ardından Vinicius Junior'ın da "Let's Go Miami" paylaşımı dikkat çekti.
Real Madrid ile bu sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan yıldız futbolcunun takımıyla sözleşme yenilemesi bekleniyor.
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