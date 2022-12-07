Recep İvedik 5 filminin konusu ne, oyuncuları kim? Recep İvedik 5 filmi nerede çekildi?

2017 yılında vizyona giren Recep İvedik 5 filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Recep İvedik 5 filminin konusu ne? Recep İvedik 5 filminin oyuncuları kim? Recep İvedik 5 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 5 filminin IMDb puanı kaç?

07 Aralık 2022 Çarşamba, 14:27
Recep İvedik 5 filminin konusu ne, oyuncuları kim? Recep İvedik 5 filmi nerede çekildi?
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Recep İvedik 5, yönetmenliğini üstlenen Togan Gökbakar'ın, senaristliğinde Şahan Gökbakar ile birlikte çalıştığı, 2017 yapımlı bir komedi filmidir.

RECEP İVEDİK 5 FİLMİNİN KONUSU NE?

Recep İvedik'in, mahalleden tanıdığı yakın dostu olan Şoför İsmet ölür. Recep, taziyeye gittiğinde İsmet'in ölmeden önceki son görevini üstlenmeye karar verir. Millî sporculardan oluşan ekibi Üsküp'e götürür. Ancak sporcular, yolculukları esnasında rahatsızlanınca Recep, ülkesi adına yarışmak durumunda kalır.

RECEP İVEDİK 5 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Şahan Gökbakar

Orkan Varan

Nurullah Çelebi

Deniz Ceylan

RECEP İVEDİK 5 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul, Antalya ve Üsküp'te gerçekleştirildi.

RECEP İVEDİK 5 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Recep İvedik 5 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.3 olarak belirlenmiştir.


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