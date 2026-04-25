Regl döneminde neden daha aç hissediyoruz? İşte döngünüze özel beslenme rehberi

Kadınların her ay yaşadığı regl döngüsü, sadece hormonal bir süreç değil, aynı zamanda beslenme ihtiyaçlarının da değiştiği bir dönemdir. Uzman diyetisyenler Ro Huntriss ve Anjanee Kohli, döngüye göre beslenmenin yaşam kalitesini nasıl artırabileceğini açıkladı.

Yumurtlama sonrası başlayan bu evrede metabolizma hızı geçici olarak artar ve vücut daha fazla kalori yakmaya başlar. Bu da "açlık krizleri" olarak geri döner.

Tatlı Krizi: %70 ve üzeri kakao içeren bitter çikolata, magnezyum ve demir içeriğiyle sağlıklı bir alternatiftir.

Su İçin: Bol su içmek hem kramp şiddetini hem de kanama süresini kısaltabilir. Alkol ise tam tersi etkiyle şişkinlik ve baş ağrısını artırır.

Bu dönemde kaybedilen kan ve yaşanan ağrılar için "doğru içerikler" hayati önem taşıyor:

Omega-3 ve Çinko: Somon gibi yağlı balıklar ağrıyı hafifletirken; et, süt ürünleri ve kuruyemişlerdeki çinko iyileşmeyi destekler.

Demir İhtiyacı: Kan kaybı nedeniyle kadınların günlük 14,8 mg demire ihtiyacı vardır. Demirin emilimini artırmak için bu gıdaları (et, koyu yeşil sebzeler) mutlaka C vitamini ile tüketin.

Yumurtlama genellikle regl öncesi 12-14. günlerde gerçekleşir. Sağlıklı bir döngü için brokoli, avokado, nohut ve pancar gibi folat içeren besinler tüketilmelidir.

UZAK DURULMASI GEREKENLER: "ÖDÜL" YİYECEKLERİNE DİKKAT!

Ruh hali düştüğünde yöneldiğimiz yüksek şekerli atıştırmalıklar, kan şekerini hızla yükseltip düşürerek yorgunluğu daha da artırır. Kafein ise bazı kadınlarda krampları tetikleyebilir; eğer sizi kötü hissettiriyorsa tüketimi sınırlamanız önerilir.

Önemli Not: Şiddetli ağrılar veya düzensiz döngüler yaşıyorsanız, mutlaka bir aile hekimine veya kadın hastalıkları uzmanına danışmalısınız.