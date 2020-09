Pantone, 'Regl' kırmızı tonunu kullanıma sundu: 'Regline sahip çık, gurur duy'

Görsel: Instagram

Pek çok toplumda cinsiyetçi bakış açısıyla kötü gözle bakılan regl döneminin adının verildiği 'cesur' bir kırmızı tonunu tanıtan Pantone, basın açıklamasında 'regl olumlamasını teşvik eden yönde enerji verici ve dinamik bir kırmızı nüans' dedi.

Presenting “Period”, a new red shade created to break stigma & promote period positivity. Swedish brand @intimina came to @pantone to develop this custom color in support of their global campaign to make menstruation more visible & normalize this most normal of bodily functions?? pic.twitter.com/uj5wDZhFW5