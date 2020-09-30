Pantone, 'Regl' kırmızı tonunu kullanıma sundu: 'Regline sahip çık, gurur duy'

30 Eylül 2020 Çarşamba, 15:01

Görsel: Instagram

Pek çok toplumda cinsiyetçi bakış açısıyla kötü gözle bakılan regl döneminin adının verildiği 'cesur' bir kırmızı tonunu tanıtan Pantone, basın açıklamasında 'regl olumlamasını teşvik eden yönde enerji verici ve dinamik bir kırmızı nüans' dedi.

Presenting “Period”, a new red shade created to break stigma & promote period positivity. Swedish brand @intimina came to @pantone to develop this custom color in support of their global campaign to make menstruation more visible & normalize this most normal of bodily functions?? pic.twitter.com/uj5wDZhFW5 — HomelessPeriod_Ireland (@HomelessPeriodD) September 29, 2020

ABD merkezli Pantone'nin 'Regl' rengi, İsveçli kadın genital bakım ürünleri firması Intimina'nın girişimiyle 'Görüldü+Duyuldu' kampanyası çerçevesinde sunuldu.

Pantone Renk Enstitüsü Başkan Yardımcısı Laurie Pressman da yaptığı bilgilendirmede yeni renkten 'regl hakkında olumlu diyalogları teşvik eden özgüvenli bir kırmızı' diye söz etti.

"Hareketli ve maceracı bir kırmızı tonu olan cesur Regl, kim olduklarından gurur duyarak adet dönemini geçirenleri, regl dönemine kendinden emin şekilde sahip çıkanları, içinde doğdukları heyecan verici ve kudretli yaşam gücünü tutkuyla kutlayanları yüreklendiriyor" diyen Pressman, 'herkesi cinsiyeti ne olursa olsun bu saf ve doğal bedensel işlev hakkında kendiliğinden ve açık şekilde konuşmakta rahat hissetmeye çağırdıklarını' belirtti.

Pantone Başkan Yardımcısı "Renk, dikkat çekmek ve sesimizi duyurmak için kullanabileceğimiz en güçlü ifade biçimlerinden biridir" vurgusunu yaptı.

REGL DÖNEMİNDE KADINLAR GERİDE KALMAYA ZORLANIYOR

Dünyanın pek çok yerinde regl döneminin hala tabu olarak kalması, insanların sağlığını, eğitimini ve sosyoekonomik statüsünü olumsuz etkiliyor.

Yoksul ülkelerdeki kadınlar için yardım toplayan ve Intimina'nın kampanyasına destek veren ActionAid'in yöneticilerinden Jillian Popkins şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün milyonlarca kadın, adetle bağlantılı olarak ayrımcılığa uğruyor. Birçok kız çocuk okulun önemli gününü kaçırıyor, hatta bazen okulu tamamen bırakıyor. Bu kadar çok kadının hayat boyu yoksulluk çekmesinin sebeplerinden biri de bu. Regl ile ilgili damgalama olmazsa, çok daha fazla kadın yoksulluktan kurtulabilir. Bu önemli kampanya, bunun değişmesine yardımcı olacak."

Örenğin Hindistan'da regl olan kadına yemek pişirmesinin ya da herhangi birine dokunmasının yasaklanması adeti hala yaygın. Nepal'de genel yasağa rağmen orta batı bölgesinde regl olan kızlar, diğerlerinden ayrı şekilde 'regl kulübelerinde' uyumaya zorlanıyor. ABD'de regl döneminde kullanılması gereken malzemelere ergenlerin 5'te 1'i erişemiyor. Fiziksel zorluklarla karşılaşılmayan yerlerde bile kadınlar regl döneminin aşağılanması ve alay konusu olmasına maruz kalıyor.

REGL OLUMLAMA KAMPANYASI GENİŞLİYOR

Bu duruma karşı son dönemde 'regl olumlama' hareketi görünürlük kazanmaya çalışıyor. Geçen yıl Rayka Zehtabchi'nin yönettiği 'Period. End of Sentence' isimli kısa bir belgesel Oscar'la ödüllendirildi. Yeni emojiler geliştiren Unicode Consortium (Evrensel Kod Konsorsiyumu) da kız çocuklarının haklarını savunan Plan International isimli STK'nın kampanyası çerçevesinde 'kan damlası' simgesini kullanıma sundu.

Pantone, tasarım ve yayın dünyasında karmaşa yaşanmasını engelleyen bir renk kataloğu. 1963'te ABD'de kurulan ve 2625 renkle dünyanın en büyük renk kataloğunu sunan Pantone, 'yılın rengini' de seçiyor.

Kaynak: Sputnik