Resmi 'Barbie' hesabının 'Barbenheimer' gönderisine yanıtı Japonya'nın tepkisini çekti

Yayınlanma: 02.08.2023 - 10:21

Güncelleme: 02.08.2023 - 10:21

Son zamanların en çok beklenen iki filmi Barbie ve Openheimer, geçtiğimiz haftalarda vizyona girdi. Her iki film de gişe konusunda başarılı olurken aralarındaki tatlı rekabet, “Barbenheimer” ismi altında sosyal medyaya da taşındı.

Birçok kullanıcı, her iki filmi içeren meme’leri sık sık paylaşıyordu. İşte bu Barbenheimer gönderileri hakkında son zamanlarda Japonya’dan bazı tepkiler gelmeye başladı.

O YANIT TEPKİ ÇEKTİ

WebTekno'nun haberine göre; en çok gündem olan şey ise Barbie filminin resmi ABD hesabının bir Barbenheimer gönderisine yanıt vermesiydi.

Hesap, Barbie’nin (Margot Robbie) ve Robert Oppenheimer’ın (Cillian Murphy) atom bombası patlamasının önünde yer aldığı bir hayran yapımı postere “Hatırlanacak bir yaz olacak” yanıtını vermişti.

WARNER BROS. ABD YAŞANANLAR İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Resmi Barbie hesabının bu meme’lere dahil olması, zaten devam eden tepkileri iyice büyüttü. Kullanıcılar, Hiroşima ve Nagazaki’de yaşananlar nedeniyle bu paylaşımları doğru bulmadıklarını ifade etti.

Yapım şirketi Warner Bros.’un Japonya’daki hesabı da bir açıklama yayımlayarak Amerikan Barbie hesabının Barbenheimer meme’lerine dahil olmasını “üzüntü verici" olarak nitelendirdi ve ABD’deki genel merkezin harekete geçmesinin gerektiğini dile getirdi.

Bugün ise Warner Bros. ABD’den bir açıklama geldi. Şirket, resmi hesabın sosyal medyadaki paylaşımından pişmanlık duyulduğunu ve özür dilediğini ifade etti. Ayrıca Barbie hesabının söz konusu tweet’leri de şirket tarafından silindi.

Tepkiler aslında sadece Barbie hesabının paylaşımına dayanmıyor. Son günlerde Japon politikacılar da dahil birçok kullanıcı, “NoBarbenheimer” etiketiyle iki filmi içeren gönderilerin paylaşılmasını istemediğini ifade etti ve Barbie ile yan yana gelen mantar bulutları ve patlamalardan rahatsız olduklarını aktardı.

Çoğu kişi, görüntülerin atom bombasının Japonya’daki insanlar üzerindeki yıkıcı etkisini önemsizleştirdiğini belirtti.