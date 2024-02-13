Romantizm sofralarınıza geliyor! 14 Şubat'ta sevgilinizle birlikte hazırlayabileceğiniz 3 leziz tarif...

Yayınlanma: 13.02.2024 - 12:45

Güncelleme: 13.02.2024 - 12:45

14 Şubat Sevgililer Günü'nde akşam yemeği planlıyorsanız ve bunun unutmulmaz olmasını istiyorsanız sizlere şaşırtıcı ve lezzetli tarifler gerekiyor. Bu tarifler, aşkla dolu sofralarınıza renk katacak ve sevgilinizle paylaşacağınız özel anların tadını çıkarmanıza olanak sağlayacak. Peki Sevgililer Günü'nde ne yemek yapılır? İşte 14 Şubat'ta sevgilinizle birlikte hazırlayabileceğiniz 3 leziz tarif...

1. DOMATESLİ VE PEYNİRLİ KİŞ TARİFİ:

Malzemeler:

Hamuru için:

200 gram margarin (küp küp kesilmiş ve buzlukta bekletilmiş)

1 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı soğuk su

1,5 su bardağı un

İç harcı için:

10 adet cherry domates

120 gram keçi peyniri

4 adet yumurta

5 yemek kaşığı krema

1 çay kaşığı tuz

2-3 dal yeşil soğanın yeşil kısmı

1 avuç fesleğen yaprağı

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Hamuru için:

Küp küp kesilmiş ve dondurulmuş tereyağını derin bir kabın içine alın. Üzerine unu ilave edin. Parmak uçlarınızla un ve tereyağını birbirine yedirin. Elinizle sıktığınızda toplanan ve bıraktığınızda dağılan bir kıvam ve kum taneleri kalınlığında bir hal alana kadar bu işleme devam edin. Tuzu ilave edin ve soğuk suyu ilave ederek yoğurmadan toparlamayın. Toparlanan hamuru streç filme sarın ve 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin.

İç harcı için:

Yeşil soğanları ince ince kıyın. Yumurtaları bir kabın içine kırın. Güzelce çırpın. Kremayı, ince kıyılmış yeşil soğanları, baharatlarını ve tuzunu ilave ederek bir kez daha çırpın. Dolapta dinlenen hamuru çıkarın. Kiş kalıbınızın büyüklüğünde açın. Bu kalıbın hafif derin bir tart kalıbı olmasına özen gösterin. Hamuru kalıba aktarın. Tabanına çatal yardımıyla minik delikler açın. Buzlukta 8-10 dakika kadar bekletin. Çıkarıp hazırladığınız iç harcı ilave edin. Cherry domatesleri, küp küp kesilmiş keçi peynirini ve fesleğenleri üzerine dizin ve 180 derecelik fırında yaklaşık 20 - 25 dakika pişirin. Çıkarıp dinlendirdikten sonra afiyetle tüketin. Afiyet olsun!

2. YELPAZE TAVUK TARİFİ:

Malzemeler:

Yelpaze Tavuk için:

2 adet tavuk göğsü

1 adet kapya biber (iri doğranmış)

1/2 adet kabak (dilimlenmiş)

1/2 adet kırmızı soğan (dilimlenmiş)

2 dilim limon

Sosu için:

1/2 demet kıyılmış maydanoz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş ezilmiş sarımsak

1 çay kaşığı kekik

1/4 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Tavuk göğüslerinin orta kısmında kesikler atarak cepler açın. Kabak, kapya biber, soğan ve limon dilimlerini bu ceplere sırayla yerleştirin. Bir kasede maydanoz, zeytinyağı, sarımsak, kekik, tuz ve karabiberi karıştırın. Hazırladığınız bu sosu tavuk göğüslerinin üzerine gezdirin ve 185 derece ısınmış fırında 25 dakika kontrollü olarak pişirin. Pişen yelpaze tavukları sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!

3. KARDELEN TATLISI TARİFİ:

Malzemeler:

Muhallebisi için:

1 litre süt

3 yemek kaşığı mısır nişastası

3 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

1,5 çay bardağı şeker

80 gram beyaz çikolata

1 paket krem şanti

1/2 çay bardağı süt

Keki için:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

Keki ıslatmak için:

3,5 su bardağı süt

1 kutu sıvı krema

3/4 çay bardağı toz şeker

Üzeri için:

1 çay bardağı Hindistan cevizi

50 gram fındık (ya da fıstık)

Arası için:

50 gram fındık (ya da fıstık)

Yapılışı:

İlk olarak muhallebisi için tencereye süt, nişasta, un, şeker, yumurta sarısı, alıp pürüzsüz olacak şekilde karıştırın. Göz göz oluncaya kadar pişirin. Pişen muhallebiyi ocaktan alın ve içerisine vanilya, beyaz çikolatayı ekleyip, çikolata eriyene kadar karıştıralım ve soğumaya bırakın. Soğuyan muhallebinin üzerine 1 paket krem şanti ve yarım çay bardağı süt ilave edip, mikserle 4-5 dakika çırpın. Keki ıslatmak için; süt, sıvı krema ve şekeri bir kapta karıştıralım ve kenarda bekletin. Keki için, yumurta ve şekeri çırpın. Sütü ekleyin. Un, kabartma tozu, vanilyayı eleyerek karışıma un kalmayacak şekilde yedirin. Yağlı kağıt serili borcama hamuru boşaltın. 170 derece önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında, yaklaşık 25 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. Soğuyan keki ortadan ikiye bölün. Kekin birini kek kalıbına yerleştirin.Süt ve sıvı krema karışımının yarısını kekin üzerine gezdirin. Muhallebinin yarısını da güzelce üzerine yayarak, düzleştirin,fındık ve fıstık içi serpin.Sonra ortadan böldüğümüz kekin diğer yarısını üzerine kapatın ve ayırdığınız süt-krema karışımını tekrar kekin üzerine gezdirin. Kalan muhallebiyi de kekin üzerine tamamen dökün ve güzelce düzleştirin. Hindistan cevizi serperek, kekin üzerini kaplayın.Buzdolabında bir gece ya da en az 7-8 saat beklettikten sonra, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!