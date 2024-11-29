RTÜK kararı sonrası o kanal harekete geçti: Cezaya itiraz edecekler

Yayınlanma: 29.11.2024 - 11:52

Güncelleme: 29.11.2024 - 11:53

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kadına şiddette, sinema ve dizi sektörümüzün artık kendilerine çekidüzen vermesi gerektiğine inanıyorum” açıklamasından sonra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu harekete geçmiş ve 4 diziye yayın durdurma ve para cezası kesmişti.

Ceza alan diziler ise Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani olarak açıklanmıştı. Dizilerin yeni bölüm fragmanlarının kanallarda gösterilmeye devam etmesinin ardından RTÜK tarafından verilen cezanın ne zaman uygulanacağı merak konusu oldu.

YENİ BÖLÜMLER BU HAFTA OLACAK MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş, herkesin merak ettiği karara ilişkin yeni detayları açıkladı.

Altuntaş'ın verdiği bilgiye göre, alınan cezanın uygulanabilmesi için kararlarının önce kanallara tebliğ edilmesi gerekiyor. Kanallar, cezaya uygulamak için kararın taraflarına iletilmesini bekliyor.

NOW KARARA İTİRAZ ETMEYE HAZIRLANIYOR

Bu nedenle şu anda Arka Sokaklar, Deha, Sahipsizler ve Yabani dizilerinin yeni bölüm tanıtımları yayınlanmaya devam ediyor. Cezalar kanala iletilmediği takdirde yeni bölümler bu hafta ekrana gelecek. Bir diğer bilgiye göre de ceza alan NOW, karara itiraz etmeye hazırlanıyor.

PARA CEZALARI NASIL HESAPLANACAK?

RTÜK, tarafından 4 diziye verilen cezaların uygulanmasında ise bir önceki ayın toplam reklam gelirinin yüzde 3’ü hesaplanacak.

Hesaplanan rakam karar tebliğ edilir edilmez RTÜK’ün verdiği IBAN adresine yatırılırsa cezanın yüzde 25’i silinebilecek. Mahkeme cezayı daha sonra iptal ederse de para iade edilecek.