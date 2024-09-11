Sağlıklı beslennmek isterken farkında olmadan yanlış yapıyor olabilirsiniz: Yiyeceklerin besin değerinin düşmesine sebep olan 8 hata

Yayınlanma: 11.09.2024 - 15:23

Güncelleme: 11.09.2024 - 15:23

Yiyecekler, sağlığımızı desteklemek ve vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri sağlamak için günlük diyetimizin temel bir parçasıdır. Bazı durumlar aldığımız besinlerin verimliliğini azaltabilir ve sağlığımız üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Peki, sağlıklı beslennmek isterken farkında olmadan yaptığınız yanlışlar nelerdir? İşte, yiyeceklerin besin değerinin düşmesine sebep olan 8 hata...

YİYECEKLERİN BESİN DEĞERİNİN DÜŞMESINE SEBEP OLAN 8 HATA

1. Aşırı pişirme:

Yiyeceklerin aşırı pişirilmesi, vitamin ve mineral kaybına yol açabilir. Özellikle suya çözünebilen vitaminler (C ve B grubu vitaminleri gibi) yüksek sıcaklıklara ve uzun pişirme sürelerine maruz kaldığında bozulur. Sebzelerin besin değerini korumak için, onları hafifçe pişirmek veya buharda pişirmek daha iyi bir seçenektir. Ayrıca, sebzeleri pişirirken mümkün olduğunca kısa süreli ve düşük sıcaklıkta pişirme yöntemlerini tercih etmek, besin kaybını en aza indirebilir.

2. Sıcaklık kontrolsüzlüğü:

Yiyeceklerin uygun sıcaklıkta pişirilmemesi veya saklanmaması besin değerinin düşmesine neden olabilir. Özellikle yüksek sıcaklıklar, besinlerin içerisindeki bazı besin maddelerini yok edebilir. Örneğin, bazı antioksidanlar ve vitaminler yüksek sıcaklıklara karşı hassastır. Aynı şekilde, soğukta muhafaza edilmesi gereken gıdaların sıcak ortamda bekletilmesi veya buzdolabında uzun süre bekletilmesi, besin kalitesini olumsuz etkileyebilir. Yiyecekleri uygun sıcaklıkta pişirmek ve saklamak, besin değerlerini korumak için önemlidir.

3. Uzun süre depolama:

Yiyeceklerin uzun süre depolanması, özellikle besin değerlerinin kaybına neden olabilir. Özellikle meyve ve sebzelerin taze olarak tüketilmesi, besin değerlerinin korunmasına yardımcı olur. Uzun süreli depolama, vitaminlerin ve minerallerin kaybolmasına yol açabilir. Ayrıca, dondurulmuş gıdaların kalitesi de zamanla azalabilir. Taze yiyecekleri mevsiminde tüketmek ve gereksiz yere uzun süre depolama yapmaktan kaçınmak, besin değerlerini korumak açısından önemlidir.

4. Yanlış saklama yöntemleri:

Yiyeceklerin uygun olmayan saklama koşulları, besin değerlerini düşürebilir. Örneğin, sebzeleri doğrudan güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir yerde saklamak besin değerlerinin korunmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte, bazı yiyeceklerin buzdolabında saklanması gerekirken, oda sıcaklığında bekletilmesi veya tam tersinin yapılması besin kaybına yol açabilir. Yiyecekleri uygun saklama koşullarında muhafaza etmek, besin değerlerini korumak için gereklidir.

5. Yüksek sıcaklıkta yağ kullanımı:

Yüksek sıcaklıkta yağların kullanılması, yağların kimyasal yapısında bozulmalara ve besin değerlerinin azalmasına yol açabilir. Özellikle tekrar tekrar kullanılan yağlar, serbest radikallerin oluşumuna neden olabilir ve besinlerin kalitesini etkileyebilir. Sağlıklı yağları düşük sıcaklıkta ve taze olarak kullanmak, besin değerlerini korumak açısından daha iyi bir yaklaşımdır.

6. Çok fazla su kullanımı:

Sebzeleri pişirirken veya yemeklerde çok fazla su kullanmak, besin maddelerinin suya geçmesine ve kaybolmasına neden olabilir. Özellikle vitamin ve mineraller suya çözünebilen besinler arasında yer aldığı için, suyun kaynamasıyla birlikte besin değerlerinin bir kısmı kaybolabilir. Sebzeleri az su ile pişirmek veya buharda pişirmek, besin maddelerinin kaybolmasını önlemeye yardımcı olabilir.

7. İçeriklerin fazla karıştırılması:

Yiyecekleri hazırlarken fazla karıştırmak, besin değerlerinin kaybolmasına neden olabilir. Özellikle bazı vitamin ve mineraller, karıştırma sırasında ısınarak veya oksidasyon nedeniyle bozulabilir. Yiyecekleri dikkatlice hazırlamak ve gereksiz karıştırmalardan kaçınmak, besin değerlerinin korunmasına yardımcı olabilir.

8. Doğru ölçü kullanılmaması:

Yiyeceklerin doğru miktarda kullanılmaması veya aşırıya kaçılması, besin değerlerinin kaybolmasına neden olabilir. Özellikle tuz, şeker ve yağ gibi katkı maddelerinin aşırı kullanımı, besin değerlerini etkileyebilir. Yiyecekleri hazırlarken ve pişirirken ölçülü olmak ve besinlerin doğal değerlerini korumak önemlidir.