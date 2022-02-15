Şahan Gökbakar: 'Haber yapan gazetecinin hapse girdiği bir sistem içerisinde olmak...'

15 Şubat 2022 Salı, 15:16

Bir MİT mensubunun Libya’da şehit olmasına ilişkin haberleri nedeniyle yargılanan gazeteci Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik, Aydın Keser ve gazetemiz yazarı Barış Pehlivan'a verilen hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Pehlivan ve Ağırel yeniden cezaevine gönderilirken, mahkeme kararına sosyal medyadan tepki yağdı.

Yaşananlara isyan eden isimlerden biri de, Türkiye gündemine sessiz kalmamasıyla bilinen ünlü komedyen Şahan Gökbakar oldu.

"HIRSIZ, KATİL, TECAVÜZCÜ DIŞARIDA GEZERKEN..."

Konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yapan Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:

"Hırsızın, uğursuzun, katilin, tecavüzcünün, dolandırıcının, kaçakçının, yolsuzun dışarıda gezdiği ama haber yapan gazetecinin hapse girdiği bir sistem içerisinde olmak beni çok üzüyor, yoruyor ve mutsuz ediyor."