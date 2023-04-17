Sahura vaktiniz kalmadıysa işte en yapılan börek! Dakikalar içinde pişiyor

Sahur vakti için en hızlı yapılan börek tarifi. Çıtır çıtır oluyor ve adeta fırından çıkmış kadar lezzetli oluyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2023 - 23:56
Sahura vaktiniz kalmadıysa işte en yapılan börek! Dakikalar içinde pişiyor
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Tost makinesi genelde tost yaptığımız kimi zaman da sucuk veya sosis gibi ürünleri kızarttığımız bir makine. Tost makinesinde börek yapmayı ise bir çok kişi bilmiyor.

Lezzet.com.tr sitesinde yer alan  bir içerikte; Sahur için yapılabilecek en hızlı börek tarifi paylaşıldı. İşte o tarif

Malzemeler

2 adet yufka ??

1 adet yumurta

1/2 çay bardağı yoğurt

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Labne peynir

Beyaz peynir

Kaşar peyniri

Maydanoz

Nasıl Yapılır?

????? 50 gr labne peyniri ile beyaz peynir karıştırılır. 

Yumurta, sıvı yağ, yoğurt karıştırılır, iç sos olarak hazırlanmış olur.

Yufka tezgaha serilir. İç sos yufkaya sürülür. Hazırlanan peynir karışımı yayılır. İkinci yufka da üstüne serilir.

Tekrar iç sostan sürülür. Rendelenmiş kaşar peyniri ve maydanoz serpilir. 

Üst üste iki yufka ile hazırlanan börek rulo şekilde sarılır. 2 cm kalınlığında dilimlenir.

Tost makinesi en sıcak ayarda ısıtılır. Pişirme kağıdı koyulur. Dilimlenmiş börekler dizilir. Kalan sos varsa üstlerine hafif şekilde sürülebilir.

Makinenin tam kapatılmaması gerekmektedir. Tost makinesinin arasına bir kepçe koyularak tam kapanmaması sağlanır.

Yaklaşık 10-15 dakika pişirilir. Üstleri kızardığında pişmiş demektir. Son bir, iki dakika tam kapatılarak pişirilir. Servis tabağına alınır. 


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