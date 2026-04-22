Sanat dünyasının acı kaybı: Usta oyuncu Ferdi Atuner yaşamını yitirdi

Türk tiyatro ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden biri daha aramızdan ayrıldı.



Pek çok unutulmaz projede rol alan, aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olan Ferdi Atuner, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ailesinden yapılan açıklamada, usta sanatçının kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

MİLYONLARIN SEVGİSİNİ KAZANMIŞTI

Ferdi Atuner, özellikle Levent Kırca ile birlikte imza attığı "Olacak O Kadar" skeçlerindeki performansıyla hafızalara kazınmıştı. Sanatçı, yalnızca komedi sahalarında değil; Türk televizyon tarihine damga vuran pek çok dizide de önemli roller üstlenmişti. Atuner; Çocuklar Duymasın, Ayrılsak da Beraberiz, En Son Babalar Duyar, Reyting Hamdi, Çılgın Bediş gibi yapımlarla nesiller boyu izleyici karşısına çıkmıştı.

Usta sanatçının cenaze törenine ilişkin detayların önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.

FERDİ ATUNER KİMDİR?

Ferdi Atuner, 1 Ocak 1944 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. Sanat hayatına olan tutkusu onu Türkiye’nin en prestijli kurumlarından biri olan İstanbul Devlet Opera ve Balesi’ne taşıdı. Buradaki sanatçılık kariyerinin yanı sıra tiyatro sahnelerinden de hiç kopmadı. Türk tiyatrosunun ekollerinden biri olan Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda sergilediği performanslarla oyunculuk gücünü kanıtladı.

Televizyon ve sinema dünyasının en üretken isimlerinden biri olan Atuner, kariyeri boyunca sayısız projede yer aldı.