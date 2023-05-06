Sanat yönetmeni Mustafa Ziya Ülkenciler hayatını kaybetti
Set tasarımcısı, sanat yönetmeni ve fotoğraf sanatçısı Mustafa Ziya Ülkenciler yaşamını yitirdi.
Mustafa Ziya Ülkenciler, 76 yaşında hayatını kaybetti. Ülkenciler'in vefatını Sinema Emekçileri Sendikası sosyal medya hesabından duyurdu.
"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"
Sinema Emekçileri Sendikası'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Sanat yönetmeni Mustafa Ziya Ülkenciler’i kaybettik. Başımız sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.
Sanat Yönetmeni Mustafa Ziya Ülkenciler'i kaybettik. Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/mEqP4y9pWI— Sine-Sen (@DiskSine) May 5, 2023
Antalya’da 1947’de dünyaya gelen Ülkenciler, 1967’den bu yana yüksek öğrenimini yapmak için geldiğini İstanbul’da yaşamını sürdürdü.
Ülkenciler, 1976’da profesyonel tanıtım fotoğrafçılığına başladı. 1983’te Bilsak Fotoğraf Atölyesi’ni kurdu ve aynı atölyede fotoğraf dersleri verdi. 1984’de Taksim Sanat Galerisi’nde ilk resim sergisini açan Ülkenciler, 1986’da “Dilan” filmiyle sinemaya adım attı.
Atıf Yılmaz’ın “Asiye Nasıl Kurtulur”, “Hayallerim Aşkım ve Sen” filmlerinin setinde görev alan Mustafa Ziya Ülkenciler, Odak Film’de çalışmalarını sürdürdü. Bir yandan da birçok gazete ve derginin sanat sayfalarına içerik hazırladı. Ülkenciler, sanat hayatı boyunca birçok fotoğraf sergisine de imza attı.
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