Şanlıurfa'da Bizans dönemine ait dini kitap ele geçirildi
Suriye’den yasa dışı olarak Türkiye’ye getirilen Bizans dönemine ait dini kitap ele geçirildi, konuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, Suriye’den getirilen tarihi eserlerin satılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
EKİPLER ALICI GİBİ ADRESE GİTTİLER
Alıcı gibi, satışın yapıldığı adrese giden ekipler, Bizans döneminden kalma 41 sayfalık dini yazılar ve semboller bulunan bir kitap ile deri üzerine işlemeli dini yazılar ve insan figürü bulunan eser ele geçirdi.
PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON DOLAR
Piyasa değerinin 2 milyon dolar olduğu değerlendirilen tarihi eserlere el koyan jandarma, Suriye uyruklu T.E.H.'yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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