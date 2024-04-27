Tedavi gören Yıldız Tilbe 'dişsiz' halini paylaştı
Şarkıları ve danslarıyla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, diş tedavisi görmeye başladı. Ön dişleri çekilen şarkıcı, o halini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Sesi, şarkıları ve danslarıyla yıllardır adından söz ettiren Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor. Günlük yaşantısından kareleri de sık sık yayınlayan şarkıcı, diş tedavisi gördüğü süreci de paylaşmayı ihmal etmedi.
Bir süre önce diş tedavisine başlayan Yıldız Tilbe, implant sürecinden dolayı ön dişlerini çektirmek zorunda kaldı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Dişsiz halde peş peşe gülerek pozlar veren Tilbe, "ehehe" notuyla paylaştı. Tilbe'nin o hali bazı takipçilerini korkutsa da çoğunu güldürdü. Şarkıcının doğal pozları da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İşte Yıldız Tilbe'nin çok konuşulan pozları...
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