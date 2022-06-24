Seda Tosun kimdir, kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı? Seda Tosun kim ile evlendi? Seda Tosun'un eski eşi kim?

24 Haziran 2022 Cuma, 13:15

1990 yılında İstanbul'da doğan Seda Tosun, Aydın Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. 2008 yılı Miss Turkey finalistlerinden oldu. Balayı isimli filminde başrol oynadı.

Kertenkele isimli dizide oynayan Tosun'un yıldızu Mucize filmi ile parladı.

SEDA TOSUN'UN ESKİ EŞİ KİMDİR?

Seda Tosun 2018 yılında müzisyen Eymen Adalı ile evlendi. Ancak çiftin mutlulukları sadece 1,5 yıl sürdü. Çift 2020 yılında boşandı.

SEDA TOSUN KİMLE EVLENDİ?

32 yaşındaki oyuncu Seda Tosun ikinci kez nikah masasına oturdu. Seda Tosun, sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile hayatını birleştirdi.