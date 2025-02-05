Şef Danilo Zanna'nın mekanındaki çay fiyatı gündem oldu

MasterChef jüri üyesi Danilo Zanna, İstanbul'da birçok restoran açtı. Danilo'nun restoranları çay ücreti ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şef Danilo Zanna'nın mekanındaki çay fiyatı gündem oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2025 - 11:21

İtalyan şef Danilo Zanna mekanındaki lezzetler kadar, ücretleriyle de gündem olmaya devam ediyor.

Bağdat Caddesi'nde yeni bir mekan açan MasterChef jürisi "Orada Milano konsept yapıyoruz. Çok güzel olacak" demişti. Bir müşteriden gelen adisyon sosyal medyada gündem oldu.

İki kişilik adisyon sosyal medyada paylaşılınca MasterChef jürisinin mekanı yeniden gündeme geldi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Onedio'da yer alan adisyonda gelen 3 bin 674 TL'lik hesap ve ikramlar dikkat çekti. Danilo Şef'in açık mutfak kullanılan restoranında kruvasanlar meşhur olsa da çayın fiyatı konuşuldu.

Fiyatlar kimine göre normal iken kimine göre de fazlaydı. Çayın fiyatının 85 TL olmasına ise olumlu olumsuz sayısız eleştiriler yapıldı.


Etiketler: #Danilo Zanna #MasterChef

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