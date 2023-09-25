Seksten sıkılan adam penisini keseceğini açıkladı

Yayınlanma: 25.09.2023 - 13:20

Güncelleme: 25.09.2023 - 13:20

Tiamat Legion Medusa olarak bilinen Richard Hernandez, kendini ejderhaya benzetme çalışmaları ile basında yer bulmuştu.

62 yaşındaki adam uzun yıllardır kendini ejderhaya benzetmeye çalışıyor.

Bunun için gözlerine yeşil dövme yaptıran ve kafasına 18 boynuz taktıran Hernandez, kulak ile burun kısmındaki kemikleri de aldırdı.

Henüz halen istediği şekli alamadığını söyleyen bu tuhaf adam yeni bir kararını açıkladı.

10 yıldan fazladır seks yapmadığını söyleyen Richard Hernandez, seksi sıkıcı bulduğunu belirtti ve yakın zamanda penisini keseceğini açıkladı.