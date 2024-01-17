Selenyum nedir? Selenyum faydaları nelerdir, ne işe yarar?
Vücuda birçok faydası bulunan selenyumun ne olduğu sosyal medyada araştırma konusu hâline geldi. Peki, Selenyum nedir? Selenyum faydaları nelerdir, Ne işe yarar?
Birçok faydalı bileşeniyle insan sağlığına katkı sağlayan Selenyumun ne olduğu araştırma konusu oldu. Peki, Selenyum nedir? Selenyum faydaları nelerdir, Ne işe yarar?
SELENYUM NEDİR?
Selenyum, vücudun kendi başına üretemediği için dışarıdan besin yoluyla alınması gereken ve DNA yapımında rol alan önemli bir mineraldir. Selenyum eksikliği, vücutta üreme sağlığında ya da tiroid bezinde problemlere neden olabilir. Doğal olarak suda ve bazı besinlerde bulunan selenyum, insanlar küçük bir miktarda ihtiyaç duysa da metabolizma üzerinden önemli bir role sahiptir.
SELENYUMUN FAYDALARI NELERDİR?
Selenyum, antioksidan özelliği sayesinde enfeksiyona karşı savaşmada etkili olarak bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Tiroid sağlığını desteklemesinin yanında kansere karşı da koruyucu bir etkisi vardır. Selenyum faydaları şöyle sıralanabilir:
- Güçlü bir antioksidan etkisi vardır
- Bağışıklık sistemini destekler
- Tiroid sağlığına iyi gelir
- Kanser riskini azaltır
- Kalp hastalıklarına karşı koruyabilir
- Zihinsel gerilemeyi önler
- Üreme sağlığını korur
- Astım semptomlarını azaltabilir
SELENYUM EKSİKLİĞİ NEDİR?
Vücuda yeterli oranda selenyum alınmadığı durumlarda selenyum eksikliği ortaya çıkar. Selenyum eksikliğinde yorgunluk, kas zayıflığı gibi miyodejeneratif hastalıklar yanı sıra bağışıklık sisteminde zayıflama ve depresif ruh hali belirtiler görülebilir. Selenyum eksikliği sağlıksız beslenme, yeterli besin alamama ya da kronik hastalıklarla ilişkilendirilir. Selenyum eksikliği belirtileri yaşandığı durumlarda uzman doktordan destek alabilir ya da selenyum içeren besinler tüketebilirsiniz.
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