Yayınlanma: 06.06.2024 - 13:00

Güncelleme: 06.06.2024 - 13:00

Selülit, genellikle kalçalar ve bacakların üst kısmında görülen portakal kabuğu görünümündeki cilt deformasyonlarıdır. Selülitler, neredeyse her kadının yaşamının bir parçasıdır ve hatta en zayıf kadınlarda bile görülebilir. Asıl sorun, selülitlerin varlığı değil, onların gözle görünür boyutta olmasıdır. Peki, selülitlerle başa çıkmak için uygulayabileceğiniz çözümler nelerdir? İşte selülit görünümünü azaltan 7 etkili yöntem...

SELÜLİT GÖRÜNÜMÜNÜ AZALTAN 7 ETKİLİ YÖNTEM

1. Bol su için:

Cildinizi sağlıklı ve selülitsiz tutmanın önemli bir yolu, yeterince su içmektir. Susuz kalan bir cilt donuk, kuru ve cansız görünebilir. Ancak bol su tüketmek, cildinizi nemlendirerek sağlıklı ve canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Ayrıca, suyun fazla tüketilmesi selülitin belirginleşmesini önlemeye ve yayılmasını engellemeye katkıda bulunabilir.

2. Her gün en az 30 dakika egzersiz yapın:

Egzersiz, kaslarınızı sıkılaştırarak selülitin belirginliğini azaltmanın basit ve etkili bir yoludur. Aynı zamanda uzmanlar, düzenli egzersizin vücudunuzdan toksinlerin atılmasına yardımcı olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, her gün en az 30 dakika egzersiz yapmanız önerilir. Egzersiz yaparken kardiyo egzersizleri, direnç antrenmanları ve esneme egzersizlerini bir araya getirmek, selülit görünümünü azaltmak için ideal bir yaklaşım olabilir.

3. Kuru fırçalama tekniğini rutin haline getirin:

Selülit görünümünü azaltmanın etkili yollarından biri, selülit fırçasıyla masaj yapmaktır. Bu yöntem kan akışını artırır ve lenfatik sistemi harekete geçirir. Birçok kadın, düzenli olarak selülitli bölgelere masaj yapmanın selülitin görünümünü azaltmada etkili olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, uzmanlar haftada bir veya iki kez kuru fırçalama tekniğiyle küçük dairesel hareketlerle cilde masaj yapmayı önermektedir. Bu yöntem, selülitin azaltılmasına ve cildin daha düzgün bir görünüm kazanmasına yardımcı olabilir.

4. Masaj yaptırın:

Masaj yaptırmak sadece harika hissettirmekle kalmaz, aynı zamanda bazı sağlık yararları da sağlar. Stresi azaltır ve kuru fırçalama tekniği gibi cildinize benzer şekilde etki eder, hatta daha fazlasını sağlayabilir. Cildinize yapılan masaj, kan akışını artırarak selülitin görünümünü geçici olarak azaltabilir. Bunun yanı sıra, masaj vücudun gevşemesini ve rahatlamasını sağlar, böylece genel olarak sağlık ve refahınıza olumlu katkıda bulunur.

5. Taze meyve ve sebze tüketin:

Uzmanlara göre, taze meyve ve sebzeler vücudunuzdaki toksinlerin atılmasına yardımcı olan alkali gıdalardır. Bu besinler selülitten tamamen kurtulmanıza yardımcı olmasa da kesinlikle destekleyici bir rol oynayabilir. Ancak, tam anlamıyla fayda sağlamak için bu ipucunu diğer sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla birleştirmek önemlidir. Ayrıca, meyve ve sebze tüketimi kilo kontrolünü sağlayarak selülit görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle, sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersizle birlikte meyve ve sebzeleri diyetinize eklemek önemlidir.

6. Tuz kullanım miktarını azaltın:

Tuzun yüksek tansiyona neden olmasının yanı sıra, selülitin daha belirgin hale gelmesine de katkıda bulunabilecek susuzluğa yol açtığı bilinmektedir. Bu sorunu engellemek için tuz alımınızı azaltabilirsiniz. Etiketleri dikkatlice okuyarak tuz içeriği yüksek olan yiyeceklerden kaçının ve yemeğinize ekstra tuz eklemekten kaçının.

7. Diyetisyene başvurun:

Kilo kaybı, selülit görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, fazla kiloların diyabet ve kalp hastalığı gibi diğer sağlık sorunları riskini artırabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, sağlıklı bir kiloya ulaşmak son derece önemlidir. Uygun bir yemek planı oluşturmak için doktorunuzla işbirliği yapabilirsiniz.