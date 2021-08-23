Selülitlerden kurtulmak için yaşam biçiminizde yapabileceğiniz değişiklikler
Kadınların en çok şikâyetçi olduğu konuların başında selülit geliyor. Deri altında bulunan yağ hücrelerinin anormal birikmesi ve kan dolaşımının bozulması ile ortaya çıkan selülit portakal kabuğu benzeri bir görüntüye neden olur.
Olumlu sonuçlar almak için selülit tedavisi bütünsel bir yaklaşımla ele alınmalıdır.
İşte beslenme şeklinizden günlük alışkanlıklarınıza kadar, yaşam biçiminizde yapabileceğiniz bazı değişiklikler:
- Selülitin temel nedeni olan dolaşım bozukluğunu önlemek ve toksinlerin vücuttan atılmasını sağlamak için günde en az 2 litre su içmeye özen gösterin.
- Kafein ve alkol tüketimi selülit oluşumunu artırabileceğinden bu içecekleri sınırlandırın.
- Rafine edilmiş karbonhidrat, beyaz un ve şeker, yağlı besinlerden ve kızartmalardan uzak durmaya çalışın, tuz tüketiminizi sınırlandırın.
- Omega-3 yağ asitleri damarları genişleterek kan akışının daha hızlı olmasını sağlar, dolayısıyla selülit görünümünü azaltan bir şekilde kan dolaşımını desteklediği düşünülmektedir. Beslenmenizde somon, sardalya, zeytinyağı, keten tohumu ve ceviz gibi omega-3 açısından zengin besinleri eksik etmeyin.
- Renkli beslenin. Sebze ve meyveler içerdikleri zengin su, vitamin, mineral, lifler ve düşük kalorileri sayesinde selülit oluşumuyla savaşmaktadır.
- Yeterli C vitamini aldığınızdan emin olun, beslenmenizde kivi, limon, ananas, çilek, portakal, yeşil biber, maydanoz gibi besinlere yer verin. C vitamini alımı vücudumuzun bağ dokusunda bulunan bir protein olan kolajen seviyelerini canlandırmaktadır.
BAKLİYATLAR YARDIMCI
- Ispanak, lahana, kuşkonmaz gibi yeşil yapraklı sebzelerin içerdiği lutein adı verilen antioksidan sayesinde cilt hidrasyonunu ve esnekliğini artırdığı ve bu şekilde cilt sağlığının artması sonucunda selülit görünümünü azalttığı düşünülmektedir.
- Kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek, kinoa, karabuğday gibi bitkisel proteinler yağ yerine kas oluşumuna yardımcı oldukları için selülit oluşumunu önlemek isteyenlerin faydalanabileceği besin grupları arasında yer almaktadır.
- Selülit ile mücadelede sağlıklı beslenmenin en iyi destekçisi egzersizdir. Haftada en az üç gün 45 dakika egzersiz ve yağ yakımını destekleyici yürüyüş, yüzme, bisiklet gibi aktiviteler sayesinde kan dolaşımını hızlandırabilirsiniz.
- Kuru fırçalama yöntemiyle bacaklarınızdaki hücre yenilenmesini hızlandırarak daha pürüzsüz ve sıkı bir cilt görünümü sağlayabilirsiniz. Duş öncesi cildiniz kuruyken fırçayla 5 dakika boyunca bacaklarınıza aşağıdan yukarıya kalp yönüne doğru dairesel hareketlerle ve orta sertlikte bastırarak masaj uygulaması yapabilirsiniz.
SELÜLİTLERE KARŞI ETKİLİ DETOKS İÇECEĞİ
MALZEMELER:
- 1 L oda sıcaklığında su
- 2 ince dilim ananas
- 1 adet küçük boy salatalık
- 1 parmak büyüklüğünde taze zencefil
HAZIRLANIŞI:
- 1 litre su ve dilimlediğiniz ananas, salatalık ve zencefilleri sürahiye ekleyerek buzdolabına koyun.
- En az 5 saat veya geceden sabaha kadar bekletin.
- Özellikle yemeklerden önce bir bardak olmak üzere, detoks suyunu gün boyunca saat başı içerek bitirin.
- Bu içeceği 2 hafta boyunca tüketebilirsiniz.
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