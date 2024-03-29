Shakira yeni albümünü tanıtıyor: 'Şimdi erkeklerin ağlama zamanı'

Yayınlanma: 29.03.2024 - 10:26

Güncelleme: 29.03.2024 - 10:26

12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığıyla sık sık adından söz ettiren Shakira, The Times'a verdiği röportajda "Uzun bir süre Gerard'ın yanında olmak için, o futbol oynayabilsin diye kariyerimi askıya aldım" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni albümünün tanıtımı için röportaj veren Shakira, kendisini aldatan Pique hakkında sık sık açıklamalarda bulunuyor.

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon programına konuk olan 47 yaşındaki şarkıcı albüm yapmakta geciktiğini söyledi ve nedeni olarak Gerard Pique'yi gösterdi.

"KOCAM BENİ AŞAĞI ÇEKİYORDU"

Şarkıcı "Zamanım yoktu. Koca faktörü etkili oldu. Şimdi kocam yok. Evet kocam beni aşağı çekiyordu. Şimdi özgürüm ve gerçekten çalışabilirim" dedi.

7 yıl sonra ilk kez albüm çıkaran Latin şarkıcı, albümüne "Las Mujeres Ya No Lloran" (Kadınlar Ağlamıyor) adını verdi.

Albümün adı Shakira ve Bizarrap'ın "Music Sessions Vol. 53" adlı şarkısının en unutulmaz sözlerinden "Las Mujeres Ya No Lloran" (Kadınlar Artık Ağlamıyor) geliyor.





Albümü hakkında konuşan Shakira "Şimdi erkeklerin ağlama zamanı. Uzun bir süredir, sırf kadın olduğumuz için elimizde bir senaryo ile ağlamaya mecbur bırakıldık. Çocuklarımızın, toplumun gözü önünde acımızı saklamak zorunda kaldık" dedi.

Shakira "Şimdi çalışmak istiyorum. Şarkı yazasım var. Daha önce sahip olmadığım bir dürtü harekete geçti" ifadelerini kullandı.

Bekar bir anne olarak çocukları ve kariyeri arasında denge kurmayı "zorlayıcı" bulan yıldız, "Çocuklarım bana muhtaç ve ben bekar bir anneyim. Bir kocam yok, evde bana yardım eden kimse yok" dedi.