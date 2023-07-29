Sıcak havalarda çay ve kahve tüketimine dikkat

Yayınlanma: 29.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 29.07.2023 - 07:00

Diyetisyen Esra Koçak, vücudun aşırı susuz kalması durumunda şiddetli yorgunluğun oluşabileceğini kaydetti. Sıcak havaların etkili olduğu günlerde yoğurt ve cacık gibi soğuk tüketilen besinlere yönelinmesi gerektiğini belirten Koçak, çay ve kahvenin sıcak havalarda tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Koçak, "Vücuttan su atımını arttıran çay kahve azaltılmalı, şekerli gazlı içecekler yerine su, doğal maden suyu ve ayran gibi içecekler tüketilmelidir" diye konuştu.

"AYRAN GİBİ İÇECEKLER TÜKETİLMELİDİR"

Çay ve kahve gibi vücuttan su atımını artıran besinlerden uzak durulması gerektiğini belirten Koçak, şu ifadeleri kullandı:

"Yazın sıcak havalar, tatil ve rahatlama derken beslenme düzenimiz bozulabiliyor. Sıcak havalarda tüketilen gazlı içecekler, uzun gecelerde davetlerde yapılan yemek kaçamakları ve çok fazla tüketilen meyveler kilo alımına neden olabiliyor. Artan sıcaklıkla beraber vücudun susuz kalması, mineral kaybı ve şiddetli yorgunluğa sebep olabilir. Yaz sıcaklarında sağlıklı kalmak için ne yapmalıyız; en temel olay yeterli sıvı alımıdır. Kilogram başına 30 mililitre olacak şekilde sıvı alımına dikkat edilmelidir. Vücuttan su atımını arttıran çay kahve azaltılmalı, şekerli gazlı içecekler yerine su, doğal maden suyu ve ayran gibi içecekler tüketilmelidir.

"TUZLU GIDALARDAN UZAK DURULMALIDIR"

Sindirimi yoran yağlı, baharatlı, tuzlu gıdalardan uzak durulmalıdır. Akşam öğünleri çok geç saate bırakılmamalı ve kolay sindirilebilen besinler tercih edilmelidir. Zeytinyağlı sebzeler, soğuk çorbalar, yoğurt ve cacık gibi serinleten besinler tercih edilmelidir. En önemli şeylerden biri de yaz aylarında oluşan gıda zehirlenmeleri. Buna çok dikkat edilmelidir. Dışarıda açıkta satılan gıdalardan uzak durulmalı, çabuk bozulma potansiyeli olan et, tavuk ve balık gibi yiyecekler açıkta bırakılmamalıdır. Besinlerin hazırlanması, pişirilmesi ve saklanması aşamalarında mutlaka hijyene dikkat edilmelidir."