Sinema salonlarında bugün 7 yeni film vizyona girecek

Yayınlanma: 04.10.2024 - 09:44

Güncelleme: 04.10.2024 - 09:44

Sinema salonlarında bugün farklı türlerde 7 film vizyona girecek. Filmler arasında merakla beklenen, başrollerini Lady Gaga ve Joaquin Phoenix’in paylaştığı "Joker: İki Delilik" de yer alıyor.

işte o filmler:

JOKER: İKİ DELİLİK

Filmde, akıl hastane kaldırılan Joker’in hikayesi anlatılıyor. Arthur Fleck ,Joker, kendini en kötü suçluların kaldığı psikiyatri kurumu Arkham Asylum'da bulur. Arthur, burada Joker olarak işlediği suçlardan dolayı yargılanmayı bekler. Arthur, Joker kimliğiyle giderek daha fazla mücadele ederken, gerçek aşkı bulduğuna inandığı Harleen Quinzel ile tanışır. Arthur, Harleen ile hem huzuru hem de müziği keşfeder.

Tür: Aksiyon, Dram, Romantik

Yönetmen: Todd Phillips

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendan Gleeson

YAREN LEYLEK

Filmde, Adem'in büyükannesinin ve dedesinin evinde tanıştığı leylek Yaren ile arkadaşlarının atıldığı maceralar anlatılıyor.

Tür: Komedi, Aile

Yönetmen: Onur Uzun

Oyuncular: Buğra Gülsoy, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir

GÜZEL BİR RÜYA

Film, film yıldızına aşık olan bir çocuğun hikayesini anlatıyor. 2005 yazında, küçük bir kasabada yaşayan Alper ve İlker, Alper'in aşık olduğu film yıldızı Meryem'e ulaşmak için Samsun Ladik'ten İstanbul'a gitmek için yola çıkar. Bu yolculuk onların, kendileri, aileleri ve kimlikleriyle ilgili yeni bir anlayış kazanmalarını sağlar.

Tür: Aksiyon, Komedi

Yönetmen: Alp Kamber

Oyuncular: Meryem Uzerli, Yiğit Nayır, Mert Nayır

KARANLIĞIN ÖFKESİ

Yönetmen koltuğunda Okan Kara'nın oturduğu korku, gerilim türündeki filmin oyuncu kadrosunda Osman Cavcı, Seval Arun, Mehmet Özcan Varaylı, Talha Kuzu, Merve Kılıç gibi isimler yer alıyor.

LEYDİ Dİ

Yeminli Malî Müşavir Nevzat Kesik, manevi oğlu muhasebeci Güven tarafından bir dolandırıcılık planının içine düşer. Güven, büyük aşkı Maya ile birlikte Nevzat’ın müşterisi Aziz'i dolandırıp kaçmak için harekete geçer. Ancak Maya'nın çalıştığı Leydi Di Pavyon'un sakinleri, Aziz'in alacaklıları derken oyun içinde yeni oyunlar kurulur, plan kontrolden çıkar.

Tür: Komedi

Yönetmen: Kamil Aydın

Oyuncular: Mahir İpek, Özge Özder, Safa Sarı

TEZGAH

Film, ülkenin ünlü isimlerinden birinin eşinin, kendisini en yakın arkadaşıyla mutfak tezgahında aldatırken yakalamasını ve sonrasında gelişen olayları anlatıyor.

Tür: Komedi, Gerilim

Yönetmen Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik

Oyuncular: Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil

PIRIL: SAYILARIN GİZEMİ

Filmde, sayıların yok olmasını engellemek için maceraya atılan Pırıl ve arkadaşlarının hikayesi anlatılıyor. Gökyüzünde eşi benzeri görülmeyen bir bulutun ortaya çıkmasından sonra sayılar sırasıyla yok olur. Çocukluk zamanlarında yaşadığı travmaların intikamını almak isteyen İlhan, Biliş ile birlikte sayıları yok etmektedir. Sorunu çözmek için bir araya gelen Pırıl ve arkadaşları, kendilerini zorlu bir maceranın içerisinde bulur.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Fatih Bezirgan

Senarist: İshak Tekgül